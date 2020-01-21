ما ملامح ثورة كيكي سيتين في نادي برشلونة؟

ذكرت صحيفة “ موندو ديبورتيفو “ أن كيكي سيتين المدرب الجديد لبرشلونة ألغى جميع أيام الراحة التي كان سلفه إيرينيستو فالفيردي يمنحها للاعبين بشكل كبير وهذا الإجراء من المشاكل التي انتقدتها وسائل إعلام كاتالونية.

وبمجرد تعيينه ألغى كيكي سيتين يوم راحة الأربعاء الماضي والذي كان مقررا وأجبر لاعبيه على التدريبات في كل الأيام السابقة بما فيها الاثنين الحالي.

وكان آخر يوم راحة للاعبين هو يوم الـ12 من كانون الثاني / يناير الماضي وبعد العودة من كأس السوبر الإسباني من السعودية.

وقرر كيكي سيتين التدريب -أيضا- الأحد المقبل رغم كون الفريق سيلعب في فالنسيا السبت كما أن الأسبوع المقبل سيشهد تدريبات يومية حتى استقبال ليفانتي في الكامب نو يوم الـ2 من شباط / فبراير المقبل.

وتستهدف التغييرات التي أحدثها كيكي سيتين لقاءات الفريق في دوري أبطال أوروبا حيث سيتدرب الفريق في نابولي مساء بعد وصوله للمدينة صباحا وهو عكس ما كان يفعله المدرب إيرنيستو فالفيردي الذي كان يكتفي بحصة تدريبية في ملعب اللقاء وغالبا ما تكون خفيفة.

وركزت الصحف على مفاتيح ثورة سيتين في برشلونة وأكدت أن أبرزها كانت منح الحرية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والتحكم في الكرة عبر السيطرة على اللقاء والتمريرات بين اللاعبين والضغط بسرعة على المنافس بعد فقدان الكرة.

كما شملت ثورة سيتين خطة اللعب وإعادة سيرجيو بوسكيتش لدوره الرئيس في وسط الميدان دون أن يعود لوسط الدفاع ومنح الفرصة للاعبين شباب في اللقاء كأنسو وفاتي وكارليس بيريز وريكي بويج.

ويواجه برشلونة الأربعاء المقبل فريق إيبيزا في الدور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.