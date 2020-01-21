ريال مدريد ينفق 132 مليون يورو في رحلة البحث عن ميسي الجديد (إنفوغرافيك)

تعاقد فريق ريال مدريد رسميا مع البرازيلي خيسوس رينير كارفاليو البالغ 18 سنة من فريق فلامينغو البرازيلي مقابل حوالي 30 مليون يورو ليواصل الفريق سياسته في البحث عن نجوم وتكوين فريق للمستقبل.

وركزت صحيفة “ ماركا “ على سياسة ريال مدريد والتي بدأت قبل حوالي 5 أو 6 سنوات في مكاتب سانتياغو بيرنابيو بالجملة الشهيرة والهدف الرئيس “ يجب البحث عن ميسي الجديد “ وقادتهم للتعاقد مع عدة مواهب تنافسوا عليها مع فرق عالمية كبرى.

ويطارد ريال مدريد موهبته الأهم والذي بالنسبة للإدارة لاعب بإمكانه صنع الفارق وهو الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في صفقة قد تكلفه حوالي 300 مليون يورو لكن قبله صرف الفريق 132 مليون يورو لشراء عدة مواهب يتنبأ لها الجميع بالتألق في المستقبل.

وفطنت إدارة ريال مدريد لسوق الانتقالات خصوصا في ظل الأسعار الكبيرة التي تطلبها الفرق مقابل التخلي عن نجومها فأقل سعر بالنسبة للنجوم الحاليين يتجاوز 150 مليون يورو وهو سعر استعمل الفريق أقل منه لشراء 6 مواهب.

ودفع ريال مدريد مبلغ 132 مليون يورو مقابل 6 نجوم شباب بمعدل بلغ 22 مليون يورو لكل نجم لكن البداية كانت بالنرويجي مارتين أوديغارد والذي انتقل للفريق مقابل 3 مليون يورو فقط في بداية سنة 2015 وبعد بداية برفقة الفريق الثاني والتدريب مع الفريق الأول ذهب في رحلة إعارة نحو هولندا وعاد هذا الموسم لإسبانيا للعب معارا في صفوف ريال سوسيداد ويعتبر من أبرز نجوم الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتعاقد ريال مدريد بعده مع الإسباني ماركو أسينسيو مقابل 4 ملايين يورو من ريال مايوركا وبعد فترة إعارة لإسبانيول برشلونة عاد ليصنع الفارق في ساننتياغو بيرنابيو موسم 2016-2017 واعتبر أحد أفضل صفقات ريال مدريد الشباب.

ورفض ريال مدريد عرضا من ليفربول لضمه مقابل 140 مليون يورو وحاليا هو مصاب في الركبة ويتعافى للعودة مجددا للملاعب ويعتبر أيضا لاعبا دوليا في منتخب إسبانيا الأول.

واستمرت سياسة ريال مدريد في جلب المواهب وتعاقد صيف 2018 مع النجم البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور من فلامينغو مقابل 45 مليون يورو بعد صراع مع عدة فرق كبرى.

ورغم كون البرازيلي الشاب لم ينفجر بعد لكن لمساته الفنية ومراوغاته تؤكد أنه لاعب المستقبل وبإمكانه أن يصبح من النجوم.

وبعد موسم فقط خطف ريال مدريد النجم البرازيلي الشاب رودريغو مقابل 50 مليون يورو من سانتوس بعد منافسة مع غريمه التقليدي برشلونة وتمكن الشاب من تحقيق بعض الإنجازات الجيدة منها هاتريك في مرمى غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا ولازال بإمكانه التطور .

وكانت الخطوة الموالية في الصيف الماضي بالتعاقد مع الياباني تاكيفوسا كوبو الملقب بميسي الياباني تقريبا بالمجان وهو اللاعب السابق في مدرسة برشلونة.

وأعار ريال مدريد النجم الياباني الصغير البالغ 18 سنة لريال مايوركا لكسب المزيد من الدقائق وتطور ثمنه في السوق ليبلغ حاليا 15 مليون يورو على الأقل.

ويعتبر التعاقد مع البرازيلي خيسوس رينير كارفاليو البالغ 18 سنة آخر خطوات ريال مدريد الحالية في التعاقد مع المواهب الشابة مقابل مبلغ لم يتجاوز 30 مليون يورو من فلامينغو وبعد منافسة قوية مع فرق أوروبية كبرى كبرشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

ويأمل ريال مدريد في أن يكون أحد نجومه الشباب الذي تعاقد معهم فائزا بالكرة الذهبية في المستقبل وهو ما يسعى الفريق الملكي دائما لتحقيقه من خلال التعاقد مع نجوم عالميين في السابق توجوا بالجائزة كالبرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي لويس فيغو والبرازيلي رونالدو والإيطالي فابيو كانافارو.