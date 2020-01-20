مبابي يغازل ريال مدريد.. زيدان قدوتي ومن بعده كريستيانو رونالدو

أرسل النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان إشارة جديدة إلى ريال مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان خلال افتتاح أكاديمية تهتم بـ98 طفلا وتكوينهم لغاية دخول سوق العمل.

وقال مبابي: ”حين كنت صغيرا كان زيدان قدوتي، حين تكون فرنسيا وصغيرا فقدوتك يكون زيدان، من بعد كان كريستيانو رونالدو والذي كان لدي الفرصة لأواجهه في الملعب، من بعد البرازيليين بالنسبة للطريقة التي يلعبون بها“.

وأضاف النجم الفرنسي الشاب ”أريد أن أترك أثري مع قيمي، أريد أن أترك رسالة في تاريخ كرة القدم“.

وأكد مبابي، المطلوب من ريال مدريد، أن حلمه هذا الموسم تحقيق الثلاثية مع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا الأول ومنتخب فرنسا الأولمبي وقال: ”أريد الثلاثية. لن تكون سيئة، الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، أول كأس أوروبية بالنسبة لي، ثم أمم أوروبا 2020، وبعدها الألعاب الأولمبية“.

وتحدث كيليان مبابي عن الأكاديمية مؤكدا أنها تهدف لمساعدة الأطفال على تحقيق أحلامهم وليس في كرة القدم فقط.

ويعتبر مبابي، البالغ من العمر 21 عاما، الهدف الأول لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الصيف المقبل أو الذي يليه مستغلا عدم رغبة اللاعب في تمديد عقده مع باريس سان جيرمان والذي ينتهي صيف 2022.

وتتوقع عدة تقارير إعلامية أن تكون صفقة كيليان مبابي الأغلى في تاريخ كرة القدم، بحيث ستتجاوز صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة لباريس سان جيرمان الذي دفع الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو.

وشارك مبابي في 22 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي، سجل فيها 21 هدفا، وصنع 12.

وانتقل مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان مقابل 135 مليون يورو، وسجل لنادي العاصمة 81 هدفا وصنع 44 في 109 مباريات.