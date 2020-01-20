دفعة معنوية لريال مدريد بعودة هازارد وأسينسيو للتدريبات

شهد تدريب ريال مدريد اليوم الإثنين مشاركة الثنائي الغائب منذ فترة طويلة إدين هازارد وماركو أسينسيو حيث يتطلعان إلى التعافي من إصاباتهما.

وبدأ الثنائي التدريبات منذ الأسبوع الماضي، لكن اليوم الإثنين كان أول ظهور لهما يتدربان بأحذية كرة القدم دون مساعدة من الأطباء.

وقال النادي عبر موقعه على الإنترنت: ”بدأ المران مع تمارين الإحماء قبل أن يجري اللاعبون سلسلة من تدريبات الاستحواذ والدقة والسيطرة والتمريرات“.

وأضاف ”وبعد ذلك تدرب اللاعبون على الضغط وتناقل الكرة وتمريرها قبل أن يختتموا المران بخوض مباراة على ملعب صغير“.

وواصل هازارد وأسينسيو برنامجيهما التأهيليين، وقد خرج كلاهما للتدرب بشكل منفرد على العشب لأول مرة منذ إصابتهما.

وهذه دفعة معنوية جيدة لجماهير ريال مدريد الذين يأملون في عودة الثنائي قبل نهاية الموسم الحالي بينما واصل سيرجيو راموس غيابه عن التدريبات وتدرب منفردا في صالة الألعاب الرياضية ومن غير المرجح مشاركته في مباراة كأس ملك إسبانيا في دور الـ32 التي ستقام في سالامانكا ضد أونيونيستاس يوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن الفرنسي كريم بنزيما تدرب دون مشاكل وكذلك جيمس رودريغيز وغاريث بيل رغم غيابهم أمام إشبيلية والفوز بهدفين مقابل هدف يوم السبت الماضي حملا توقيع البرازيلي كاسيميرو.

ويغيب قائد بلجيكا عن فريقه الجديد الذي انضم له الصيف الماضي من تشيلسي بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وغاب على إثرها عن تتويج الفريق بلقب كأس السوبر المحلية في جدة على حساب غريمه أتلتيكو مدريد.

ويغيب أسينسيو منذ بداية الموسم بسبب تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي للركبة اليسرى قبل بداية الموسم الحالي.