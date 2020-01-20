دوني فان دي بيك يكشف موقفه من الانتقال لريال مدريد أو مانشستر يونايتد

نفى اللاعب الهولندي الشاب دوني فان دي بيك، نجم خط وسط أياكس أمستردام الهولندي، التقارير التي كشفت توقيعه لريال مدريد الإسباني، على أن ينضم للنادي الملكي الصيف المقبل.

ونقل موقع ”غول“ العالمي، عن فان دي بيك قوله: ”لا يوجد أي شيء رسمي مع ريال مدريد، ولم أوقع على أي عقد، الوضع لم يتغير طوال الموسم“.

وبسؤاله إن كان يفضل اللعب لريال مدريد أم مانشستر يونايتد الإنجليزي قال فان دي بيك: ”لا أريد أن اختار، إنهما ناديان رائعان، لكن كما قلت سابقا أياكس نادٍ رائع أيضا“.

وأكمل الدولي الهولندي ”لا يوجد شيء لاختار، كل شيء سيكون جيدا للغاية“.

وسعى ريال مدريد للتعاقد مع فان دي بيك الصيف الماضي، وكشفت تقارير وجود مفاوضات واتفاق مبدئي، لكن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي أجّل الصفقة؛ لأنه يرغب في ضم مواطنه بول بوغبا من مانشستر يونايتد.

ولعب فان دي بيك، البالغ من العمر 22 عاما، الموسم الحالي مع أياكس 27 مباراة، سجل فيها 9 أهداف وصنع 8.

وشارك فان دي بيك في 57 مباراة مع أياكس الموسم الماضي، سجل فيها 17 هدفا وصنع 13، علما أنه تدرج في الفئات العمرية لنادي أياكس من 17 و19 و21 عاما حتى انضم للفريق الأول منذ فبراير 2016.