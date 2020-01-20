أبرزهم راكيتيتش وفيدال.. اجتماع مهم في برشلونة لمناقشة ملف الراحلين والتعاقدات الجديدة

كشف تقارير صحفية أن مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة ماريا بارتوميو، سيعقد اجتماعا، اليوم الاثنين، مع الإدارة الفنية للفريق، من أجل مناقشة الملفات الخاصة بمستقبل بعض اللاعبين قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن إدارة برشلونة ستجتمع لتحديد مصير الراحلين عن الفريق وإمكانية التعاقد مع مهاجم جديد، في ظل إصابة لويس سواريز وغيابه لفترة قد تصل إلى 4 أشهر.

وأضافت أن مسؤولي البارسا سيناقشون مع كيكي سيتين، المدير الفني الجديد، وضعية الثنائي إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي ستناقش أيضا ملف المهاجم الجديد، موضحة أنه رغم الخيارات المتعددة أمام برشلونة وإيريك أبيدال السكرتير الفني، إلا أن النادي ينتظر ما يقرره كيكي سيتين.

وأوضحت أن النادي لديه بعض الخيارات الهجومية ممثلة في بيدرو رودريغيز لاعب تشيلسي، وداني أولمو لاعب دينامو زغرب، وكريستوف بيونتيك مهاجم ميلان.

وأكدت أن باكو ألكاسير، مهاجم بروسيا دورتموند، لا يعد خيارا أمام ناديه السابق برشلونة.

ويعد راكيتيتش أحد أهم أهداف ناديي يوفنتوس وباريس سان جيرمان اللذين يسعيان للتعاقد معه لتدعيم صفوفهما في المستقبل.

وكانت هناك الكثير من التكهنات بشأن إمكانية رحيل راكيتيتش في عهد المدرب إرنستو فالفيردي، الذي أخرج الكرواتي من حساباته في بداية الموسم الحالي، بعدما رفض الانتقال إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي ضمن صفقة نيمار دا سيلفا.

يذكر أن هناك تقارير أشارت إلى وجود صفقة تبادلية تلوح في الأفق ينتقل فيها راكيتيتش إلى يوفنتوس في مقابل ضم برشلونة للجناح الإيطالي، فيدريكو برناردسكي.