فالنسيا يسقط برباعية أمام مايوركا في الدوري الإسباني

سقط فالنسيا أمام منافسه ريال مايوركا بنتيجة 1/4، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد لحساب الجولة الـ20 من الدوري الإسباني، على ملعب إيبيروستار.

وسجل لمايوركا أنطونيو رايلو في الدقيقة السابعة، وآنتي بوديمير (هدفين) في الدقيقتين 22 و41، وداني رودريغيز في الدقيقة 79، في حين سجل هدف فالنسيا الوحيد فران توريس في الدقيقة 82.

ولعب فالنسيا بـ10 لاعبين، منذ الدقيقة 51، بعد طرد لاعبه دانيال باريخو.

ورفع الفوز رصيد ريال مايوركا إلى 18 نقطة في المركز السابع عشر، في حين تجمد رصيد فالنسيا عند 31 نقطة في المركز السابع.

ويستضيف فالنسيا منافسه برشلونة، السبت المقبل، على ملعب ميستايا، في الجولة الـ21 من الليغا.

وتستكمل بقية مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني عندما يلعب ريال بيتيس مع ريال سوسيداد، وفياريال مع إسبانيول، وأتلتيك بلباو مع سيلتا فيغو، وبرشلونة مع غرناطة.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 43 نقطة من 20 مباراة.