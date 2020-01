ديمبلي يصل برشلونة لاستكمال تعافيه من الإصابة

وصل الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح نادي برشلونة، إلى مطار ”إل برات“ قادماً من الدوحة، حيث كان يتعافى من إصابة في العضلات تعرض لها خلال مواجهة بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا في كامب نو قبل شهرين.

ونقلت عدسات كاميرات قناة Cuatro التلفزيونية الإسبانية لحظات وصول برشلونة للمطار، حيث يواصل عملية تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، يوم السبت، إنه كان على الجناح الفرنسي العودة لبرشلونة مطلع الأسبوع المقبل لمواصلة تعافيه لكنه عاد مبكرا لأنه يتعافى بشكل أفضل من المتوقع وسيلتقي لأول مرة مع المدير الفني الجديد كيكي سيتين.

وتقلصت فترة تعافي ديمبلي في قطر لأكثر من أسبوعين وفي حال استمرار تعافيه بهذه السرعة، فسيكون قادرًا على المشاركة في المباريات في الأسبوع الثاني من فبراير/شباط المقبل مع استعداد النادي الكتالوني لمواجهة نابولي الإيطالي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

???? Today, Ousmane Dembélé landed in BCN from Doha, where he's recovering from his injury. ???????? [@DavidIbanez5, Cuatro] pic.twitter.com/mIFz95anZM

— Omar ????️ (@Blaugranagram) January 18, 2020