ديمبلي يصل برشلونة لاستكمال تعافيه من الإصابة

وصل الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح نادي برشلونة، إلى مطار ”إل برات“ قادماً من الدوحة، حيث كان يتعافى من إصابة في العضلات تعرض لها خلال مواجهة بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا في كامب نو قبل شهرين.

ونقلت عدسات كاميرات قناة Cuatro التلفزيونية الإسبانية لحظات وصول برشلونة للمطار، حيث يواصل عملية تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، يوم السبت، إنه كان على الجناح الفرنسي العودة لبرشلونة مطلع الأسبوع المقبل لمواصلة تعافيه لكنه عاد مبكرا لأنه يتعافى بشكل أفضل من المتوقع وسيلتقي لأول مرة مع المدير الفني الجديد كيكي سيتين.

وتقلصت فترة تعافي ديمبلي في قطر لأكثر من أسبوعين وفي حال استمرار تعافيه بهذه السرعة، فسيكون قادرًا على المشاركة في المباريات في الأسبوع الثاني من فبراير/شباط المقبل مع استعداد النادي الكتالوني لمواجهة نابولي الإيطالي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

???? Today, Ousmane Dembélé landed in BCN from Doha, where he's recovering from his injury. ???????? [@DavidIbanez5, Cuatro] pic.twitter.com/mIFz95anZM — Omar ????️ (@Blaugranagram) January 18, 2020

وتعرض الدولي الفرنسي لإصابة عضلية لثالث مرة هذا الموسم في أحدث حلقة من سلسلة الإصابات التي طاردت اللاعب خلال مسيرته.

وقال العملاق الكتالوني حينها إن ديمبلي (22 عاما) أصيب في عضلة الفخذ الخلفية في الساق اليمنى وسيغيب قرابة عشرة أسابيع.

وخرج اللاعب الفرنسي مصابا وهو يبكي في الشوط الأول من انتصار برشلونة 3-1 على بروسيا دورتموند في دوري الأبطال.

وفشل في تعويض رحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017 إذ تعرض لسلسلة من الإصابات أبعدته عن الملاعب فترات طويلة.

ومن المقرر أن تمثل عودة ديمبلي دفعة معنوية كبيرة لبرشلونة الذي فقد مهاجمه الأساسي لويس سواريز لمدة أربعة شهور بعد خضوعه لجراحة في الغضروف الخارجي للركبة اليمنى.

وانتقل ديمبلي إلى برشلونة من دورتموند في 2017 مقابل 105 ملايين يورو (115.73 مليون دولار) لكن موسمه الأول عرقلته مشكلة في عضلة الفخذ الخلفية تطلبت جراحة وأبعدته عن المباريات لأكثر من خمسة أشهر.

وشارك أساسيا في خمس مباريات فقط في كل المسابقات هذا الموسم وغاب عن كأس السوبر الإسبانية المعدلة التي أقيمت في جدة هذا الأسبوع وتوج ريال مدريد بلقبها على حساب أتلتيكو مدريد.