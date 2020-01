المدير الرياضي لإشبيلية بعد مباراة ريال مدريد: لو تم إلغاء الهدف الثاني لدي يونغ لغادرنا الملعب

قدم كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، أداء وكأنه مهاجم بارع ليقود فريق المدرب زين الدين زيدان للفوز 2-1 على إشبيلية وتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ولمدة 24 ساعة على الأقل، اليوم السبت.

وشعر إشبيلية بالغضب بعد إلغاء هدف لوك دي يونغ في الشوط الأول بضربة رأس عقب ركلة ركنية بعد متابعة شاشة حكم الفيديو المساعد بسبب وجود خطأ من نيمانيا جوديلي ضد إيدير ميليتاو، مدافع ريال.

وشغل كاسيميرو مركز الوسط المدافع لكن اللاعب البرازيلي سجل هدف التقدم في الدقيقة 57 بعدما تلقى تمريرة بكعب القدم من المهاجم الصربي لوكا يوفيتش واستحوذ على الكرة وسدد بهدوء داخل المرمى.

Clear off structure vs Militao in the 1st Disallowed goal for Sevilla vs Real Madrid #RealMadrid https://t.co/FKWQx7X2nB

