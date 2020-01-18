جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إشبيلية (صورة)

حقق ريال مدريد، الفوز على منافسه إشبيلية، بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

وضغط النادي الملكي، على ضيفه، خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، بعد إضاعة العديد من الفرص، وإلغاء هدف للنادي الأندلسي، بالعودة إلى تقنية الفيديو.

وفي الشوط الثاني، تقدم البرازيلي كاسيميرو، نحو منطقة جزاء إشبيلية، وأودع كرة رائعة، في مرمى فاتشك، في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وعاد الضيوف بالنتيجة إلى التعادل، بعدما سجل لوك دي يونغ، هدفًا في الدقيقة 64، من يسارية رائعة، ولكن كاسيميرو، تقدم لفريقه، في الدقيقة 69، برأسية مذهلة.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 43، في صدارة ترتيب الليغا، بفارق 3 نقاط عن برشلونة، قبل ملاقاة الأخير منافسه غرناطة، غدًا الأحد.