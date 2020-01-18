ريال مدريد يسقط إشبيلية ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني ”مؤقتا“

اقتنص ريال مدريد انتصارا ثمينا بنتيجة (2-1) على إشبيلية مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الليغا، في معقله ”سانتياغو برنابيو“.

وسجل كاسيميرو هدفي ريال مدريد في الدقائق 57 و69، بينما سجل لوك دي يونغ هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 64.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة في صدارة ترتيب الليغا مؤقتا، بينما يتجمد رصيد إشبيلية عند 35 نقطة في المركز الرابع.

بعد شوط أول سلبي، جاء الحل من كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد، الذي استقبل تمريرة بالكعب من لوكا يوفيتش في منطقة الجزاء، وسدد على يمين الحارس فاسليك في الدقيقة 57.

ونجح دي يونغ في تسجيل هدف التعادل لإشبيلية في الدقيقة 64، حيث راوغ دفاع ريال مدريد وسدد أقصى يمين الحارس كورتوا.

وعاد كاسيميرو لتسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 69، حيث استقبل كرة عرضية من لوكاس فاسكيز، ليُسدد بالرأس على يسار الحارس فاسليك.