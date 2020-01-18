تقرير: نادي برشلونة ينفي إعارة صفقته البرازيلية المرتقبة إلى سيلتا فيغو

كشفت تقارير صحفية، موقف نادي برشلونة الإسباني من صفقته البرازيلية المرتقبة، ماتيوس فرنانديز، لاعب نادي بالميراس البرازيلي.

وكانت تقارير برازيلية قد أشارت إلى أن برشلونة اقترب كثيرا من حسم صفقة فرنانديز، وسوف يعلن عنها رسميا، خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة ”غلوبو سبورت“ البرازيلية، إن إدارة برشلونة تنوي إعارة فرنانديز إلى نادي سيلتا فيغو الإسباني، حتى نهاية الموسم الجاري.

إلا أن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أكدت أن مسؤولي برشلونة نفوا تماما وبشكل قاطع نيتهم إعارة فرنانديز إلى سيلتا فيغو أو أي ناد آخر.

وأكدت الصحيفة المقربة من إدارة البارسا، في تقرير نشرته، اليوم السبت، أن صفقة فرنانديز ستكلف خزينة برشلونة ما يقرب من 7 ملايين يورو، وأن اللاعب سيكون إضافة قوية لخط وسط البلوغرانا، خاصة أنه لا يزال صغير السن، 21 عاما، إضافة إلى كونه يجيد اللعب في جميع مراكز وسط الملعب، خاصة لاعب الوسط المدافع.

وكان فرنانديز لاعبا في صفوف نادي بوتافوغو البرازيلي قبل أن ينتقل إلى بالميراس، مطلع الموسم الماضي، مقابل 4 ملايين يورو، علما بأنه أحد لاعبي منتخب البرازيل الأولمبي.

ويرغب برشلونة في تجديد دماء خط وسط الفريق بلاعبين شباب، خاصة مع تقدم أعمار معظم لاعبي البلوغرانا في وسط الملعب، وعلى رأسهم الكرواتي راكيتيتش، والتشيلي فيدال، والإسباني بوسكيتس.