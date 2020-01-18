عاصفة تهدد مباراة برشلونة ضد غرناطة

تجتاح إسبانيا عاصفة قوية، الأولى هذا العام، تسمى “ غلوريا ”، حيث من المتوقع أن تسبب أمطارا غزيرة ورياحا قوية وثلوجا وأمواجا عالية؛ وهو ما يهدد عدة لقاءات في الدوري الإسباني الدرجة الأولى والثانية، المقررة غدا الأحد.

وحسب صحيفة “ آس “ الإسبانية، فاللقاء المهدد بشكل كبير هو لقاء لريال مايوركا وفالنسيا، والذي سيجري يوم الأحد، تحت درجة إنذار حمراء، مع رياح قوية وأمطار غزيرة وأمواج تبلغ 6 أمتار؛ مما يصعب من مهمة الفريقين في اللقاء وعودة فريق فالنسيا بعد اللقاء.

وتهدد العاصفة أيضا لقاء فياريال وإسبانيول، والذي سيجري الأحد، تحت درجة إنذار صفراء، مع نزول أمطار كثيرة ورياح قوية.

وتضرب العاصفة “ غلوريا “ أيضا منطقة كاتالونيا ومدينة برشلونة، والتي تشير التوقعات لدرجة إنذار صفراء، مع إمكانية نزول أمطار قوية بنسبة 55 في المائة، ورياح قوية، وهو ما يهدد لقاء برشلونة وغرناطة، المقرر مساء غد الأحد.

ويلعب برشلونة اللقاء وهو متصدر للدوري الإسباني الدرجة الأولى بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد، وهو أول لقاء يقوده المدرب الجديد كيكي سيتين بعد إقالة إيرنيستو فالفيردي.

وستؤثر الرياح القوية بشكل كبير على أسلوب لعب برشلونة خلال اللقاء، وقد تسبب مشاكل للاعبين والمدرب الجديد لفرض خططه خلال اللقاء، كما تزيد الأمطار من صعوبة اللقاء وتراجع مستوى اللعب بالكرة.