الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

يخوض نادي ريال مدريد اختبارا قويا مساء اليوم السبت أمام ضيفه إشبيلية في الجولة العشرين للدوري الإسباني.

ويبحث ريال مدريد عن مواصلة صحوته ونتائجه الطيبة بقيادة مدربه زين الدين زيدان في مواجهة مفاجآت إشبيلية الذي يجيد دائما اللعب أمام الريال وبرشلونة ويملك العديد من اللاعبين الموهوبين.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ريال مدريد وإشبيلية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:00 بتوقيت السعودية في ملعب ”سانتياغو برنابيو“ في العاصمة مدريد ضمن الجولة الـ20 من الليغا.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وحقق 11 انتصارا وتعادل 7 مرات وخسر مباراة وحيدة.. وسجل ريال مدريد 36 هدفا وتلقى 12 هدفا، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما هداف الريال برصيد 12 هدفا.

ويحتل إشبيلية المركز الرابع برصيد 35 نقطة في جدول الترتيب.. وحقق الفريق 10 انتصارات وتلقى 4 خسائر وتعادل 5 مرات، وسجل 24 هدفا وتلقى 18 هدفا.. ولوكاس أوكامبوس هداف الفريق برصيد 5 أهداف.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 22 سبتمبر الماضي بالدوري الحالي وفاز ريال مدريد بهدف نظيف.

ريال مدريد ودفعة السوبر

يتسلح ريال مدريد بالدفعة القوية التي حصل عليها بعد الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني مؤخرا وأعطت الجماهير الثقة مجددا في قدرة الفريق الملكي على استعادة لقب الليغا.

وأكد المدرب زين الدين زيدان في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن هذا اللقاء سيكون صعبا موضحا أنه لا يحتاج لتغيير طريقة اللعب ولكن يحتاج للاستمرارية والتطور.

ويغيب عن ريال مدريد اللاعب فيدريكو فالفيردي بسبب طرده في مباراة نهائي السوبر أمام أتلتيكو مدريد بجانب ماركو أسينسيو وإيدن هازارد وسيرجيو راموس وغاريث بيل للإصابة وماريانو دياز وجيمس رودريغيز لأسباب فنية.

ويعتمد ريال مدريد على تشكيلة تضم الحارس تيبو كورتوا وأمامه رباعي الدفاع رافايل فاران وإيدير ميليتاو وداني كارفخال وفيرلاند ميندي بينما يقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره توني كروس ولوكا مودريتش وفي الهجوم كريم بنزيما ورودريغو ولوكاس فاسكيز.

مفاجأة إشبيلية

يبحث المدرب جولين لوبتيغي المدير الفني لفريق إشبيلية عن تحقيق الفوز وحصد المفاجأة على ملعب سانتياغو برنابيو، وأكد لوبتيغي أنه درس ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة وسيبحث عن عرض قوي وتحقيق الفوز نافيا أي تفكير لديه عاطفيا في مواجهة فريقه السابق الريال.

ويغيب عن إشبيلية لاعبه لوكاس أوكامبوس، وانضم للفريق في الساعات الماضية المهاجم المغربي يوسف النصيري.. ويعتمد لوبتيغي على تشكيلة تضم الحارس توماس فاكليك وأمامه رباعي الدفاع دييغو كارلوس ودانييل كاريكو وخيسوس نافاس وسيرجيو إسكوديرو بينما يقود خط الوسط فرناندو فرانسيسكو وبجواره إيفر بانيغا وخوان جوردان ويقود خط الهجوم لوك دي يونغ وفرانكو فاسكيز ومنير الحدادي.

وأكد هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ أن ريال مدريد يملك الدفعة المعنوية من أجل تحقيق الفوز والمنافسة بقوة على صدارة الليغا موضحا أن الفوز بلقب كأس السوبر يزيد دوافع الريال لمواصلة العمل للفوز بلقب الدوري.

وأشار فاروق إلى أن عودة بنزيما أمر رائع للهجوم كما أن البديل لوكا يوفيتش قدم أداء جيدا في السوبر وسيكون له دور مع الفريق موضحا أن غياب راموس سيؤثر على دفاع مدريد خاصة أن الفريق يعاني من البطء في وجود فاران وميليتاو.

وأوضح أن إشبيلية لديه أنياب هجومية على رأسها منير الحدادي ودي يونغ وبانيغا كما أن صفقة النصيري ستكون إضافة قوية لهجوم الفريق الأندلسي.