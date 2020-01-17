مورانتي موهبة فياريال الإسباني يشعل الصراع بين مانشستر سيتي وبرشلونة

تواصل إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التخطيط للمرحلة المقبلة والتي تشهد خروج بعض نجوم الفريق الكبار، أسوة بالقائد السابق للسيتيزن فينسنت كومباني.

وينتظر مانشستر سيتي خلال الأشهر المقبلة، رحيل الثنائي المخضرم دافيد سيلفا والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، والمهاجم سيرجيو أغويرو الذي يفكر في العودة إلى ناديه الأصلي إندبندينتي الأرجنتيني.

موهبة فياريال

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن مانشستر سيتي يخطط لضم موهبة فريق فياريال الإسباني إيفان مورانتي.

ويسعى بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إلى ضم اللاعب الصاعد كبديل لدافيد سيلفا الذي سيرحل عن السيتيزن بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورانتي يحظى باهتمام واضح أيضًا من نادي برشلونة الإسباني.

وحصل مورانتي على تقييم مميز من المتابعين من خلال مشاركاته مع فريق فياريال، وكان اللاعب قد تم تصعيده، الصيف الماضي، من فريق فياريال تحت 19 عامًا.

ويعد مورانتي أحد أبرز لاعبي المنتخب الإسباني تحت 19 عامًا، كما أنه بات مرشحًا للانضمام للمنتخب الأول في إسبانيا.

خليفة سيلفا

ويبحث غوارديولا عن خليفة دافيد سليفا على المدى الطويل، حيث يرحل النجم الإسباني المخضرم عن السيتي الصيف المقبل.

وعلى الرغم من أن جماهير مانشستر سيتي تعتبر ”فيل فودين“ مستقبل الفريق خلال السنوات المقبلة، إلا أن التعاقد مع مورانتي الذي تبلغ قيمته السوقية 6 ملايين جنيه إسترليني سيعد بمثابة الانقلاب.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن انتقال مورانتي إلى مانشستر سيتي قد يكون على حساب مغادرة لاعب آخر للسيتي.

وتشير التقارير إلى اقتراب رحيل الدولي البرتغالي جواو فيليكس عن السيتي بعد انضمامه خلال الصيف الماضي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت صحيفة ”الديسمارك“ الإسبانية إلى أن جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام تواصل مع كانسيلو لإقناعه بالانتقال إلى الفريق اللندني، في ظل رغبة المدرب البرتغالي بدعم مركز الظهير الأيمن للسبيرز.