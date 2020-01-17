سيرجيو راموس يعود للتدريبات تمهيدا لمشاركته في مباراة ريال مدريد وإشبيلية بالدوري الإسباني

عاد المدافع المخضرم سيرجيو راموس للمشاركة في تدريبات ريال مدريد، اليوم الجمعة، ما قد يعني جاهزيته للمشاركة أمام إشبيلية، في إطار منافسات الجولة الـعشرين من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو، السبت.

وبحسب صحيفة ”ماركا“، شارك سيرجيو راموس، في تدريبات اليوم الجمعة، بعدما تعرض لإصابة في الكاحل أمام أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، الأحد الماضي.

وكان من المتوقع أن يغيب راموس عن ريال مدريد مدة تتراوح بين 10 و15 يوما، لكن يبدو أن عودته ستكون أسرع من المتوقع.

وأضافت ”ماركا“: ”ما لم تحدث انتكاسة في اللحظة الأخيرة، فإن راموس سيكون ضمن التشكيلة الأساسية أمام إشبيلية“.

كما أشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما والصربي لوكا يوفيتش تجاوزا الإصابة، وسيكونان متاحين للمشاركة.

ويفتقد ريال مدريد جهود النجم البلجيكي إدين هازارد والإسباني ماركو أسينسيو للإصابة، في حين يغيب الأوروغواياني فيدي فالفيردي للإيقاف بعد طرده في نهائي السوبر الإسباني.

ويملك ريال مدريد 40 نقطة من 19 مباراة، وهو نفس رصيد برشلونة المتصدر، لكن النادي الكتالوني يتقدم بفارق الأهداف.

وحال فوز ريال مدريد فإنه سيبتعد في الصدارة بفارق 3 نقاط عن برشلونة، الذي يلعب مع غرناطة، الأحد، على ملعب كامب نو، في أول مباراة تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتين، الذي تولى المسؤولية خلفا لإرنيستو فالفيردي.