تحديد ملعب نهائي كأس إسبانيا 2020

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد سيحتضن نهائي كأس ملك إسبانيا 2020 والمقرر يوم 18 نيسان/ أبريل المقبل.

وبحسب إذاعة ”كادينا كوبي“ لويس روبياليس فإن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم وقّع اتفاقا مع سلطات العاصمة الإسبانية مدريد من أجل احتضان الملعب للنهائي ويفكر في تمديد الاتفاق لمدة 3 مواسم أو 4 مواسم مقبلة.

وأضافت الإذاعة أن الاتحاد الإسباني يرغب في تحديد ملعب نهائي كأس ملك إسبانيا لعدة سنوات لتسهيل التنظيم وتسويق النهائي وتجنب المشاكل السابقة حيث كان طرفا النهائي يدخلان في نقاش من أجل مكان المباراة.

وأقيم لقاء نهائي السنة الماضية على ملعب بينيتو فيامارين معقل ريال بيتيس في إشبيلية وشهد فوز فالنسيا باللقب على حساب برشلونة في النهائي 2/1.

وسبق لريال مدريد أن رفض احتضان ملعبه سانتياغو برنابيو للنهائي في السنوات الماضية بسبب تأهل برشلونة للنهائي وقدّم تبريرات لرفضه منها إجراء إصلاحات عليه.

وأصبح ملعب واندا ميتروبوليتانو الحديث في مدريد محط احتضان عدة لقاءات مهمة حيث احتضن في العام الماضي نهائي دوري أبطال أوروبا والذي شهد تتويج ليفربول باللقب على حساب مواطنه توتنهام بعد الفوز بهدفين من توقيع المصري محمد صلاح من ضربة جزاء والبلجيكي أوريغي.

وأجريت مؤخرا قرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا وستجرى حسب التغييرات الجديدة في هذا الموسم من لقاء واحد في ملعب فرق الدرجات الأقل فيما تجرى في ملعب الفريق الأول في القرعة في حال مواجهة فريقين من نفس الدرجة.

وتلعب لقاءات الدور القادم أيام 21 و22 و23 من الشهر الحالي وكشفت مواجهة الثلاثي القوي في إسبانيا لفرق صغيرة حيث يلعب برشلونة في ضيافة إيبيزا، وريال مدريد في ضيافة أونيونيستا، وأتلتيكو مدريد في ضيافة كولتورال.

وسيجرى دور نصف النهائي فقط من لقاءي ذهاب وإياب.