بشروط جديدة.. نيمار مستعد لتجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان

أبدى النجم البرازيلي نيمار استعداده لإنهاء التكهنات بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان والبقاء في النادي لكنه اشترط لتوقيع عقد جديد مع النادي الانتظار لما ستسفر عنه نتائج الفريق وتقدمه في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

ورغم التكهنات المستمرة منذ الموسم الماضي بشأن عودته إلى برشلونة إلا أن باريس سان جيرمان متفائل بشأن فرصة ربط البرازيلي البالغ عمره 27 عاما بعقد طويل المدى جديد لكن لن يتم اتخاذ قرار بهذا الشان قبل أبريل/نيسان أو مايو/آيار المقبلين مع عدم تقديم النادي لأي عرض حاليا للاعب.

ووفقا لشبكة ESPN التلفزيونية فإن المهاجم مستعد للبقاء في فرنسا ولكن فقط إذا تمكن بطل الدوري الفرنسي من تغيير حظوظه في دوري أبطال أوروبا.

وكان التعاقد مع نيمار مقابل مبلغ قياسي عالمي وصل 198 مليون جنيه إسترليني (222 مليون يورو) في عام 2017 جزءًا من طموح العملاق الفرنسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

ولكن حتى الآن فشلت هذه المحاولة مع خروج باريس سان جيرمان من دوري الأبطال في دور الستة عشر لعامين متتاليين.

وفي هذا الموسم تصدر باريس سان جيرمان مجموعته بسهولة في دور المجموعات وتفوق على ريال مدريد لكنه سيخوض مواجهة صعبة في دور الستة عشر أمام بروسيا دورتموند الألماني.

وبات في حكم المؤكد تحسن علاقة باريس سان جيرمان مع نيمار بعد شهور من الصدام بين الطريفين في أعقاب إعلان اللاعب رغبته في العودة لبرشلونة وتقدم النادي الكتالوني بعرض لضمه الصيف الماضي لكن سان جيرمان رفض.

وقالت مصادر إن اللاعب يستقر الآن في باريس داخل وخارج الملعب ويشعر بأنه في منزله سواء في النادي والمدينة ولا يزال أمامه عامين ونصف العام في عقده الحالي بينما بدأت محادثات غير رسمية بين المدير الرياضي ليوناردو ووالد نيمار.

وانتشرت تقارير الصيف الماضي ببشأن اقتارب نيمار من العودة للعب إلى جوار صديقيه ليونيل ميسي ولويس سواريز في ”كامب نو“ في ظل عدم رضاه بالاستمرار في باريس سان جيرمان.

وعاد نيمار متأخراً إلى التدريبات في فترة قبل الموسم في محاولة للضغط على النادي للموافقة على رحيله وابتعد عن المباريات في الأسابيع الأولى بسبب إصابة تعرض لها مع منتخب بلاده.

وتعرض لصيحات استهجان من جماهير باريس سان جيرمان بسبب رغبته في الرحيل لكنه عاد بقوة وسجل 11 هداف في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم وصنع خمسة اخرين ليستعيد رضا الجماهير عنه.