قبل مباراة ريال مدريد.. رسميا.. إشبيلية يتعاقد مع المغربي يوسف النصيري

أكد إشبيلية الإسباني، تعاقده مع النجم المغربي يوسف النصيري قادما من ليغانيس، يوم الخميس، بقيمة 20 مليون يورو، لكن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية.

وقال إشبيلية في بيان رسمي على موقعه على الإنترنت: “ توصل إشبيلية لاتفاق مع ليغانيس للتعاقد مع المهاجم المغربي الدولي يوسف النصيري، في انتظار نتائج الفحوص الطبية“.

وأضاف النادي الأندلسي أن ”المهاجم وقّع ، والذي وصل إلى إشبيلية، الخميس، على عقد مدته خمس سنوات ونصف السنة، حتى 30 يونيو 2025.

وسجل يوسف النصيري 4 أهداف في 18 مباراة لعبها مع ليغانيس الموسم الحالي، في حين يحتل المركز الرابع على لائحة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، لكن إشبيلية سجل 24 هدفا فقط في 19 مباراة في الليغا.

ويوسف النصيري، البالغ من العمر 22 عاما، انضم إلى ليغانيس من مالاغا صيف العام 2018، علما أنه سجل 15 هدفا وصنع 4 في 53 مباراة مع ليغانيس، وسجل 5 وصنع هدفا في 41 مباراة مع مالاغا

ولعب النصيري 21 مباراة مع منتخب المغرب سجل فيها 6 أهداف.

ومن غير المعروف إن كان يوسف النصيري سيلحق بمباراة إشبيلية مع ريال مدريد، يوم السبت، في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.