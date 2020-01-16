نبأ سار لزيدان قبل مباراة ريال مدريد وإشبيلية

تلقى ريال مدريد الإسباني ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، نبأ سارا، وذلك قبل مواجهة منافسه إشبيلية، يوم السبت، في الجولة الـ20 من الليغا على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقالت صحيفة ”ماركا“ إن تدريبات ريال مدريد، اليوم الخميس، شهدت مشاركة المهاجمين، الفرنسي كريم بنزيما والصربي لوكا يوفيتش، ومن المتوقع أن يكونا جاهزين لمواجهة إشبيلية.

وغاب بنزيما عن مشاركة ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، بسبب إصابة في الساق اليسرى، لكنه شارك الخميس في جزء من التدريبات مع زملائه، في حين أشارت الصحيفة إلى أن غاريث بيل، الذي غاب عن السوبر كذلك، بسبب مشكلة في الجهاز التنفسي، قد يكون جاهزا أمام إشبيلية.

ومن غير المتوقع أن يكون المدافع سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، جاهزا لمواجهة فريقه السابق، إذ واصل التدريب منفردا في صالة الألعاب الرياضية، في حين بدأ ماركو أسينسيو وإدين هازارد العمل على العشب.

ويغيب أسينسيو منذ بداية الموسم بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي، في مباراة ودية أمام آرسنال في يوليو الماضي، في حين يغيب هازارد منذ نوفمبر، بعد إصابته أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

ويملك ريال مدريد 40 نقطة من 19 مباراة، ويحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني، مع برشلونة، لكن النادي الكتالوني يتقدم بفارق الأهداف.

في حين غاب المهاجم المكسيكي خافيير خافيير هيرنانديز ”تشيتشاريتو“، عن تدريبات إشبيلية، الخميس.

وما يزال ”تشيشاريتو“ بانتظار حسم صفقة انتقاله المحتملإلى لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي، حيث يتفاوض ممثلو اللاعب مع مسؤولي النادي الأندلسي.