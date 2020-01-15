رسميًا: تحديد موعد الكلاسيكو في الدوري الثاني للدوري الإسباني.. تعرف إلى الموعد

ستقام مباراة الكلاسيكو في الدور الثاني لليغا، يوم الأحد، الأول من مارس/آذار المقبل في سانتياغو برنابيو ملعب ريال مدريد.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن المباراة ستقام في تمام الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا، يوم الأحد، الأول من مارس/آذار على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وفي نفس الأسبوع، سيواجه برشلونة فريق نابولي في إيطاليا، يوم الثلاثاء، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بينما يستضيف ريال مدريد مانشستر سيتي في سانتياغو بيرنابيو، يوم الأربعاء، في الدور والبطولة ذاتها.

ومن أجل تعويض برشلونة عن يوم إضافي على الرغم من أنه يتعين عليه خوض مباراة دوري الأبطال خارج أرضه، اختارت رابطة الليغا الساعة 21:00، يوم الأحد، من أجل جعل الأمور أكثر عدالة.

وأكد رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس أن هذا التاريخ والتوقيت يناسبان توقيت لندن من أجل إطلاق مباريات الليغا في المملكة المتحدة.

وانتهت مباراة الكلاسيكو في الدور الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين والتي أقيمت وسط إجراءات أمنية مشددة في إقليم كتالونيا بسبب احتجاجات سياسية في الإقليم.

وأسدل الستار على الدور الأول من الدوري الإسباني، بتصدر لجدول ترتيب ”ليغا“ برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبنفس الرصيد.