رئيس نادي برشلونة يفتح الباب أمام تشابي ويثير الجدل حول عقد كيكي سيتين

يبدأ المدرب كيكي سيتين مشواره الرسمي مع نادي برشلونة الإسباني، حيث ستكون مباراته الأولى مع الفريق يوم الأحد المقبل أمام غرناطة على ملعب ”كامب نو“ في الدوري الإسباني، ولكن الجدل لا يزال قائماً حول قرار تعيينه خلفاً للمدرب المُقال إرنستو فالفيردي.

وانقلبت الأوضاع رأساً على عقب في نادي برشلونة، عقب الخسارة 2-3 أمام أتلتيكو مدريد في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني، في المباراة التي أقيمت بينهما بمدينة جدة السعودية، علماً بأن ريال مدريد توّج بطلاً للسوبر بعد الفوز على الروخي بلانكوس 4-1 بركلات الترجيح.

ودخل مسؤولو برشلونة في مفاوضات رسمية مع تشابي هرينانديز مدرب نادي السد القطري، إلا أن تشابي رفض قبول عرض برشلونة، وطلب تولي المهمة بنهاية الموسم الجاري، ما دفع مسؤولي البلوغرانا للاتفاق مع كيكي سيتين المدرب السابق لنادي ريال بيتيس الإسباني.

وأثار جوسيب ماريا بارتوميو الجدل مجدداً حول كيكي سيتين، الذي وقّع عقداً لمدة عامين ونصف العام مع برشلونة، حتى منتصف 2022، مؤكداً أن انتخابات البارسا في عام 2021 ربما تؤدي إلى عدم استمرار سيتين مع العملاق الكتالوني.

وقال بارتوميو، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية: ”كان هناك الكثير من المرشحين لتولي مهمة تدريب برشلونة، ومن بينهم الرائع تشابي هيرنانديز، ولكن في النهاية استقر الأمر على كيكي سيتين“.

وأضاف بقوله: ”يوماً ما سيكون تشابي مدرباً لنادي برشلونة، ولا يمكن أبداً أن تكون هناك شكوك حول ذلك الأمر، إنه شخص رائع ومتطور، ويملك فكراً كروياً لا مثيل له، وسوف يقود برشلونة في يوم من الأيام“.

وتابع بارتوميو قائلاً: ”كما تعلمون، هناك انتخابات في برشلونة عام 2021، وبالتالي فقد وضعنا بنداً في عقد كيكي سيتين يسمح بإقالته مقابل سداد شرط جزائي، حال رغبة الرئيس القادم لبرشلونة في التعاقد مع مدرب آخر“.

ووجّه بارتوميو الشكر للمدرب السابق فالفيردي، وأكد أنه قام بعمل رائع خلال عامين ونصف العام مع برشلونة، وقال: ”نشكر فالفيردي على النجاحات والألقاب التي حققها مع البارسا، لقد كان شخصاً احترافياً، ويجيد التعامل بذكاء مع المواقف الصعبة، وترك الكثير من البصمات الإيجابية“.