ريال مدريد يضع اللمسات الأخيرة على صفقة لاعب أياكس

كشفت تقارير صحفية أولى الصفقات التي سيبرمها نادي ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، يونيو 2020.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، نقلا عن صحيفة ”دي تلغراف“ الهولندية، إن إدارة ريال مدريد تضع حاليا اللمسات الأخيرة على صفقة دوني فان دي بيك، نجم وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن دي بيك سيكون أولى صفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث توصل الناديان إلى اتفاق لضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مقابل 55 مليون يورو.

وتابعت بقولها: ”كان هناك اتفاق حول ضم فان دي بيك قبل بداية الموسم الجاري، إلا أن المفاوضات تعثرت في اللحظات الأخيرة، واتفق مسؤولو الناديين على تأجيل انتقال اللاعب إلى الميرينغي حتى بداية الموسم المقبل، خاصة مع رحيل فرانكي دي يونغ وماتياس دي ليخت من أياكس إلى برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على الترتيب“.

ومضت تقول: ”سيكون فان دي بيك بديلا للكرواتي الدولي لوكا مودريتش، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد بعد نهاية الموسم الجاري، ولم يتم التجديد له حتى الآن، خاصة أن عمره حاليا وصل إلى 34 عاما“.

وشارك فان دي بيك مع أياكس أمستردام هذا الموسم في 26 مباراة، وأحرز 8 أهداف، وصنع مثلها.

وينتهي عقد فان دي بيك مع أياكس في صيف 2022، علما بأن قيمته التسويقية تصل إلى 55 مليون يورو، وهو نفس المقابل الذي يمكن أن تتم به الصفقة.

ويجيد فان دي بيك في جميع مراكز خط الوسط، ويمكن توظيفه كلاعب وسط مدافع أو مهاجم، لأنه مميز في المهام الدفاعية وكذلك الهجومية وإحراز وصناعة الأهداف.

وارتبط فان دي بيك بالانتقال إلى عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، إلا أن ريال مدريد يبدو أنه قد حسم الصفقة لصالحه.