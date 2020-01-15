الكشف عن عقوبة فيدي فالفيردي إثر طرده في نهائي السوبر الإسباني

كشفت لجنة المسابقات الإسبانية التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقوبة لاعب ريال مدريد، فيدي فالفيردي، بعد طرده في نهائي كأس السوبر، الذي أقيم في السعودية.

وحصل فالفيردي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 115 من أحداث الشوط الإضافي الثاني بعد عرقلة من الخلف لمهاجم أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا، عند انفراده بمرمى الحارس، تيبو كورتوا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ماركا“، يوم الأربعاء، فقد عاقبت اللجنة فالفيردي بالإيقاف مباراة واحدة عن ريال مدريد وبالتالي لن يشارك أمام إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني.

لـ التاريخ..

تدخل فالفيردي التاريخي على موراتا وانقاذ ريال مدريد من الخسارة في نهائي كأس السوبر الاسباني 2020م امام اتلتيكو مدريد ، بصوت فهد العتيبي & فارس عوض ????????????! pic.twitter.com/vsnGVBxNYY — عز (@MnbrMadrid5) January 12, 2020

وكتب الحكم سانشيز مارتينيز، في تقريره الرسمي أن سبب الطرد هو إعاقة فالفيردي للاعب الخصم ومنعه من فرصة محققة للتسجيل.

ويلتقي ريال مدريد وإشبيلية يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.