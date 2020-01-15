هازارد يكشف كواليس علاقته مع ”الصامت“ زيدان .. وسر زيادة وزنه واختيار قميص كريستيانو رونالدو

كشف النجم البلجيكي إدين هازارد، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عن كواليس انتقاله إلى النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتحدث هازاد الذي يتعافى من إصابته في كاحل القدم، خلال الحوار الذي نشرته صحيفة ”آس“ الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن طموحاته مع الميرينغي، وعلاقته بزين الدين زيدان، المدير الفني للفريق.

حلم ريال مدريد

وقال هازارد في تصريحاته: ”كنت أحلم باللعب في ريال مدريد منذ كنت ألعب في حديثة المنزل، كنت دائما مشجعا لهذا الفريق، زيدان كان مثلي الأعلى، الملعب، القميص الأبيض، كان ذلك استثنائيا بالنسبة لي“

وأضاف: ”كثيرا معا قضينا عطلتنا في إسبانيا لكن لم نذهب إلى مدريد لقد كانت المسافة بعيدة عن بلجيكا بالسيارة، لكنني كنت أتابع مبارياتهم في التلفاز“.

وعن شعوره بالإحباط لعدم الانتقال إلى ريال مدريد في وقت سابق، قال هازارد: ”لا لم أشعر بالإحباط، لأنني عملت دائما بشكل جيد طوال مسيرتي، لكنه كان منطقيا أن أوقع لهذا النادي يوما ما“.

وأكمل النجم البلجيكي: ”كان خيار الانتقال إلى مدريد مطروحا، عندما كنت مع ليل الفرنسي، لكنني فضلت اللعب في إنجلترا، من الصعب أن تأتي إلى هنا في عمر الـ21 عاما“.

وأضاف:“ في كل عام كان هناك حديث عن انتقالي إلي ريال مدريد، لكن الاتصالات بدأت فقط قبل عامين أو ثلاثة، وأخبرت تشيلسي في 2018 أنني أريد الرحيل إلى مدريد لكنهم أرادوا أن ألعب موسما تحت قيادة ماوريسيو ساري“.

زيدان الصامت

وكشف هازارد عن طبيعة علاقته بمدربه زيدان، قائلا: ”نحن لا نتحدث كثيرا، المرة الأولى كانت خلال كأس الأمم الأوروبية 2016، لقد اتصل بي وقال إنه سيكون من الجيد أن أذهب إلى ريال مدريد، عندما يتصل بك زيدان فالأمر جاد“.

وأضاف: ”لقد أخبرني ببساطة أنه يتابعني وقال سنراك يوما ما في مدريد، لقد ظلت هذه الجملة في رأسي“.

وتابع هازارد: ”زيدان.. إنه لا يتحدث كثيرا، إنه يأتي قبل المباريات ويتحدث إلينا بعبارات قصيرة لكي نشعر بالمزيد من الراحة“.

وأكمل: ”في أول شهرين لي هنا لم تكن الأمور تسير كما أريد، لقد أخبرني أن أبقى هادئا، وقال لي: عالج نفسك، مكررا هذه الكلمة“.

وتابع: ”إنه رجل طبيعي، لا يشكو من أي شيء أبدا، يتحدث مباشرة عن النقاط التي يريدها، وهو يحب لاعبيه، والجميع يشعرون بالسعادة لأنه مدربهم، حتى هؤلاء الذين لا يشاركون في المباريات“.

وزن زائد

وتحدث هازارد عن حقيقة زيادة وزنه منذ انتقاله إلى ريال مدريد، قائلاً: ”نعم هذا صحيح، لن أخفي ذلك، خصوصا عندما أكون في إجازة، لقد اكتسبت خمسة كيلوغرامات زائدة في الصيف الماضي، أنا واحد من هؤلاء الأشخاص الذين يكتسبون وزنا زائدا بسرعة، كما أنني أخسر الوزن الزائد بسرعة أيضا“.

وأكمل نجم ريال مدريد: ”عندما كنت في الـ18 من عمري مع ليل كان وزني 72 كيلوغراما، ومع اكتساب كتلة عضلية أصبح وزني 75 كيلوغراما، تصل إلى 77 كيلو غراما عندما يكون لدي وزن زائد، لكنني عدت هذه المرة من العطلة الصيفية ووزني 80 كيلو غراما، لقد فقدت كل شيء في عشرة أيام فقط“.

بداية صعبة

وأوضح هازارد في حواره أن انطلاقته مع ريال مدريد لم تكن تسير بالشكل الأمثل بالنسبة له.

وقال هازارد: ”ما قدمته لم يكن كافيا في البداية، لكن أسوأ شيء كان الإحصائيات، لقد سجلت مرة وصنعت هدفا آخر، وحصلت على ركلة جزاء، الجميع سيتذكر ذلك فقط“.

واستطرد: ”في أول شهرين أو ثلاثة، قلت لنفسي إنني لاعب جديد هنا ويمكنني تقديم ما هو أفضل، وهو ما شعرت به لاحقا، لقد قمت بالكثير من التمريرات، أصبحت أراوغ وألعب بشكل أسرع وأحاول أن أجعل زملائي يلعبون بشكل أفضل“.

قميص رونالدو

وعلق هازارد على حصوله على القميص رقم 7 الذي ارتداه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في وقت سابق قائلا: ”حسنا في البداية عندما جئت إلى هنا كان قميص ماريانو، ولكنه رفض الذهاب إليه وطلب القميص رقم 7“.

وأضاف: ”في تشيلسي كنت أرتدي الرقم 10 لكنه قميص لوكا مودريتش، وكذلك رقم 17 فهو قميص لوكاس فاسكيز“.

وتابع: ”لقد كنت حرا في اختيار رقم قميصي منذ كنت في الـ16 من عمري، لكني لم أرغب في القيام بذلك، لكن الإدارة طلبت من ماريانو أن يمنحني القميص رقم 7“.