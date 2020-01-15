تقارير: نادي برشلونة يضع اللمسات الأخيرة لضم ماتيوس فيرنانديز نجم بالميراس

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي برشلونة من التعاقد مع لاعب وسط بالميراس البرازيلي، ماتيوس فيرنانديز، لدعم الوسط، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، يوم الأربعاء، فإن برشلونة يضع لمساته الأخيرة لإتمام الصفقة.

وأوضحت أن النادي البرازيلي أكد تقدم المفاوضات بينه وبين برشلونة بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى ذلك، فقد ودّع اللاعب زملاءه في الفريق، في إشارة إلى قرب انتقاله للبارسا.

وكشف التقرير أن الصفقة ستتم مقابل 11 مليون يورو، وسيدفع برشلونة 7 ملايين نقدا، على أن يتم دفع 4 ملايين أخرى كمتغيرات، تتعلق بأداء اللاعب وما يحققه مع البلوغرانا.

ويجيد فرنانديز، البالغ 21 عاما، في مركز الارتكاز الدفاعي، حيث يملك قدرات هائلة في قطع الكرات وإفساد الهجمات، بالإضافة لتميزه في التحول الهجومي وبناء الهجمة.

ويتوقع أن يكون التعاقد معه جاء من أجل خلافة سيرجيو بوسكيتس، أحد قادة برشلونة، الذي يسيطر على هذا المركز منذ سنوات طويلة.

ماتياس انضم إلى بالميراس مقابل 3.5 مليون يورو، ولديه عقد حتى 2023 بعد الانتقال من بوتافوغو البرازيلي، وخاض معهم 76 مباراة بين عامي 2016/2018 وسجل هدفين وصنع هدفا.