عودة غاريث بيل واستمرار غياب كريم بنزيما وهازارد قبل مباراة ريال مدريد وإشبيلية

استعاد ريال مدريد لاعبه غاريث بيل فقط بين العديد من اللاعبين المصابين عقب عودة النادي الملكي إلى إسبانيا بعد تتويجه بلقب السوبر المحلي على حساب أتلتيكو مدريد في جدة، يوم الأحد الماضي.

وغاب بيل عن رحلة السعودية بسبب الإصابة لكن صحيفة AS الإسبانية، قالت إن الدولي الويلزي تدريب، يوم الثلاثاء، مع زملائه في غياب باقي المصابين ماركو أسينسيو وكريم بنزيما وإيدن هازارد وسيرجيو راموس ولوكا يوفيتش.

وتدريب بنزيما منفردا بالكرة وبدونها ومن المرجح أن يعود للتدريب مع باقي زملائه خلال الأيام القليلة المقبلة بينما لم يظهر على بيل أي مشكلة بدنية لكن العدوى التي تعرض لها وتسببت في غيابه عن كأس السوبر زالت تماما.

كريم بنزيما (تويتر): سعيد ????????????. pic.twitter.com/5JmUjNyema — Insider Real (@StuffRMC) January 14, 2020

وغاب ثنائي هجوم ريال مدريد بنزيما وبيل عن كأس السوبر الإسبانية في السعودية هذا الأسبوع ، حيث أكد النادي في بيانين منفصلين غياب المهاجمين، اللذين شاركا في التشكيلة الأساسية خلال الفوز بثلاثية نظيفة على خيتافي في الليغا قبل انطلاق السوبر.

ويعاني بنزيما من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية، بينما أصيب بيل بعدوى في الصدر ولم يكف الوقت للتعافي قبل البطولة.

وانضم الثنائي إلى زميلهما هازارد، الذي أصيب في الكاحل، وغاب عن البطولة كذلك ولكنه سيعود إلى الملاعب قريبا.

ومن المرجح مشاركة بيل أمام إشبيلية، يوم السبت المقبل، في سانتياغو برنابيو، بينما تدرب القائد راموس داخل صالة الألعاب الرياضية بعد إصابته بالتواء في كأس السوبر سيبعده عن الملاعب لمدة أسبوع.

????️‍♀️| الحصة التدريبية الأولى استعداداً لمواجهة اشبيلية. pic.twitter.com/ksJk4oxCrR — Insider Real (@StuffRMC) January 14, 2020

كما يعاني الصربي يوفيتش من جرح عميق في القدم لكنه سيتعافى في غضون يومين لكن باقي زملائه خاضوا جلسة تعاف عقب التتويج بكأس السوبر المحلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أسفرت فيه قرعة كأس ملك إسبانيا عن مواجهة برشلونة وصيف الموسم الماضي مع إبيزا المتواضع.

وسيلعب برشلونة، صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس الملك برصيد 30 مرة، في جزيرة إبيزا لمواجهة الفريق المنتمي لدوري الدرجة الرابعة الإسباني في دور الـ32 في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وسيحل وسيحل ريال مدريد ضيفا على يونيونيستاس دي سالامانكا، المملوك للمشجعين والذي قام على أنقاض فريق يونيون ديبورتيفو سالامانكا السابق.