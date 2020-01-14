تقارير: إقالة سولشاير تكلف مانشستر يونايتد 5 ملايين جنيه إسترليني

كشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية عن المبلغ الذي ستدفعه إدارة مانشستر يونايتد في حال قررت إقالة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير قبل نهاية عقده، في ظل الضغوط التي يعيشها لإعادة الفريق لدوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة أن المدرب النرويجي يتقاضى راتبا سنويا يبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني وسيدفع مانشستر يونايتد راتب سنة لإقالته من منصبه.

ورغم كون ملاك النادي والإدارة راضين على عمله في الوقت الحالي، حيث منح الفرصة لعدة لاعبين شباب، لكن عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا قد يؤدي لنهاية مشواره رفقة الفريق الذي لعب في صفوفه مواسم عديدة.

وكان راتب سولشاير في مولدة النرويجي لا يتجاوز 400 ألف جنيه إسترليني سنويا، لكنه ارتفع إلى 5 ملايين جنيه إسترليني حين تحمل مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

ودفعت إدارة مانشستر يونايتد 20 مليون جنيه إسترليني لإقالة البرتغالي جوزيه مورينيو و9 ملايين جنيه إسترليني لإقالة المدرب الهولندي لويس فان غال و5 ملايين جنيه إسترليني لإقالة دافيد مويس، وهم المدربون الذين جاؤوا من بعد عهد السير أليكس فيرغيسون.

ويعيش مانشستر يونايتد موسما متقلبا، حيث حقق نتائج جيدة أمام الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز. فهو الوحيد الذي حرم ليفربول هذا الموسم من الفوز وتعادل معه 1-1 كما هزم مانشستر سيتي وتوتنهام وتشيلسي وليستر سيتي وخسر فقط أمام آرسنال.

لكن نتائج الفريق أمام فرق أقل مستوى كانت سيئة، فخسر أمام كريستال بالاس وواتفورد وبورنموث ونيوكاسل وويستهام يونايتد.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة وولفرهامبتون، الأربعاء، في لقاء الإعادة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، لكن اللقاء المهم سيكون، يوم الأحد القادم، حين يزور أنفيلد لمواجهة المتصدر ليفربول في كلاسيكو الدوري الإنجليزي الممتاز برسم الجولة 23.

وتشير عدة تقارير إعلامية لوجود عدة مرشحين لخلافة سولسكاير في تدريب مانشستر يونايتد، أبرزهما: الإيطالي ماسيميليانو أليغري المدرب السابق ليوفنتوس والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام.

ويبحث سولسكاير عن تعزيز صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ويبقى الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز نجم سبورتينغ لشبونة أبرز الصفقات المنتظرة لمانشستر يونايتد في الأيام القادمة.