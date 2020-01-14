بارتوميو يكشف سر إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

كشف خوسيه ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، سر إقالة إرنيستو فالفيردي، والتعاقد مع كيكي سيتين لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفا لإرنيستو فالفيردي.

وكان برشلونة قد قرر إقالة مدربه من تدريب الفريق؛ بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، الخميس الماضي، في نصف نهائي السوبر الإسباني، وتعيين كيكي سيتين خلفا له.

وأشار بارتوميو إلى أن السبب وراء إقالة فالفيردي لا يتعلق بالنتائج بقدر ما هو يتعلق بأداء الفريق الأول بشكل عام.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: “لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن الأداء لم يكن جيدا، لقد قيل هذا كثيرا، تحدثنا مع فالفيردي في عدة مناسبات منذ الصيف، حافظنا على علاقة وثيقة معه، وفي الأيام الأخيرة تحدثنا معه أيضا، وأخبرناه أن الأمور كانت قابلة للتحسن”.

وأضاف بارتوميو: “ لقد قمنا بتغيير المدرب في الوقت الحالي، لأننا أعتقدنا أن الفريق يحتاج إلى دفعة جديدة، وما زلنا نطمح في التتويج بجميع البطولات“.

واختتم: “كنت أتمنى أن تسير الأمور بشكل مختلف“.

يذكر أن برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، قدم اليوم الثلاثاء مدرب الفريق الجديد، كيكي سيتين، والذي أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء التعاقد معه بشكل رسمي لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ووقع سيتين على العقود الرسمية لتدريب برشلونة، وسط حضور إعلامي كثيف، وقد أبرز بارتوميو، الأسباب التي دفعت النادي الكتالوني للتعاقد مع المدرب صاحب الـ 61 عاما.

وقال بارتوميو: ”أولا وقبل كل شيء، أود أن أشكر كيكي سيتين لقبوله هذا التحدي، فريق مثل برشلونة يواجه دائما صعوباته، ولكن له مكافآته، إنه لمن دواعي سروري أن تكون هنا. نحن نعرف طريقة لعبه، التي تشتهر بالأناقة، ونحن نتفق مع أسلوبه“.

وتابع: ”نعرف أنك يا كيكي محب ليوهان كرويف، وطريقة لعبه تجذبك أكثر لنادينا وأهدافه، وشكرا ومرحبا بك في برشلونة“.