كيكي سيتين بعد قيادته برشلونة يتحدث عن.. فالفيردي وفلسفته التدريبية وكيف سيتعامل مع ”أفضل لاعب في العالم“

أعرب كيكي سيتين، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، عن سعادته بتولي قيادة نادي برشلونة خلفا للمدرب فالفيردي، مشددا على أنه لم يكن يحلم بتواجده على مقعد المدير الفني للبلوغرانا، وإنه كان ينتظر أن يكون مدربا لفريق يصارع الهبوط.

وقال مدرب ريال بيتيس السابق في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه كمدرب جديد لبرشلونة، يوم الثلاثاء: ”بالأمس كنت أتمشى مع الأبقار في قريتي، والآن أدرب برشلونة، لم أكن أحلم بذلك.“

وأضاف: ”قبل عدة أشهر كنت أنتظر تدريب فريق يمر بظروف صعبة، أو ربما فريق يصارع للنجاة من الهبوط، لكن فالفيردي ترك لي فريقا يتصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني، أشكره على ذلك.“

وأكمل سيتين حديثه عن مدرب برشلونة السابق، قائلا: ”دائما كانت لدي علاقة جيدة مع فالفيردي، هو رجل رائع وخصم مميز، وأقدر العمل الذي قام به، تحدثت معه وتواصلنا كثيرا، وأسعى لكي يستمر التواصل أكثر“.

وعن عمله المنتظر، أبرز: ”أتمنى أن تتابعوا عملي؛ لأنني الآن أتكلم، لكن بعد ذلك سيكون هناك العمل المستمر، سنكون في أفضل وضعية لتقديم أفضل عمل، إذا كان عليّ أن أموت من أجل اللاعبين سأفعل ذلك، سنحاول أن نخرج أفضل المستويات من اللاعبين، وكذلك على كل لاعب أن يقدم أفضل مستوى له“.

وعن تصريحه السابق بأنه سيبكي إلى الأبد عندما يعتزل ميسي، قال سيتين: ”لقد قلت ذلك لعدد من الأشخاص، هو حالة خاصة، لا أتردد أن أقول إنني استمتعت كثيرا بمشاهدة ميسي وهؤلاء اللاعبين.“

وواصل سيتين تغزله في ميسي: ”دائماا ما يقدم الأفضل، يقدم الشيء الممتع للأنظار، اليوم أجلس لأدرب أفضل لاعب في العالم، حتى الآن لا أشعر بما يجري“.

وتابع: ”على الرغم من حديثي السابق عن ميسي وإشادتي بما يقدمه مع برشلونة، لكني لا أعتقد أن هذا سيضر باللاعبين الآخرين، وأعتقد أن علاقتي مع بيكيه وبوسكيتس ستكون جيدة وبالتأكيد هناك أهمية لكل لاعب بالفريق“.

وأكد: ”على مدار الـ14 أو 15 عاما الماضية، استمتعت كثيرا بأداء برشلونة، كل مباراة خاضها هذا الفريق كانت تمتعنا، ولكن في النهاية، أنا مدرب الفريق في الوقت الحالي وبالتالي سيكون لدي رأي إذا ما لم يقدم أي لاعب المستوى المأمول منه، وسأتحدث مع اللاعبين بكل صراحة من أجل تطوير الأداء“.

وواصل: ”كل مدرب يصل إلى نادٍ جديد، يكون لديه الحافز لتطبيق كل أفكاره من خلال اللاعبين الموجودين في الفريق، وأنا مقتنع بأنني قادر على نقلها للجميع وذلك من خلال التواصل الدائم“.

وعن طريقته التي سيطبقها مع برشلونة، أوضح: ”لا نمتلك الوقت الكافي للحديث عن الكثير من الأشياء الآن، ولكن أفكاري واضحة ربما يكون هناك تغيير في الخطط الفنية بالمباريات ولكن الفلسفة لا تتغير“.

وأتم: ”تدريبي لبرشلونة أمر مختلف عن جميع الفرق التي قمت بتدريبها من قبل، وكان كل هدفي ضمان تقديم أفضل أداء ممكن في المباريات، ولكن الآن هناك أهداف أكبر للوصول لها مع هذا النادي الكبير“.