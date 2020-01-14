رسالة وداع خاصة من ميسي إلى مدرب برشلونة السابق إرنستو فالفيردي

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، رسالة وداع إلى إرنستو فالفيردي المدير الفني السابق للبارسا.

وأعلن برشلونة، أمس الإثنين، إقالة فالفيردي من منصبه، في أعقاب الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وتعيين كيكي سيتين بدلًا منه.

ونشر ميسي صورة تجمعه بفالفيردي، عبر حسابه على ”إنستغرام“، وكتب عليها: ”شكرًا على كل شيء إرنستو، أثق في نجاحك أينما ذهبت“.

وأكد: ”بجانب أنك مدرب محترف وممتاز، فأنت شخص رائع.. بالتوفيق وعناق كبير“.

وقضى فالفيردي موسمين ونصف الموسم مع برشلونة وحقق لقب الدوري مرتين، بالإضافة للقب كأس إسبانيا وآخر للسوبر المحلي.

كما حرص فالفيردي على توجيه رسالة وداع عقب انتهاء مشواره مع الفريق الكتالوني.

ووجه فالفيردي رسالة نشرتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ قال فيها: ”انتهى دوري كمدرب لبرشلونة، عشت لحظات سعيدة للغاية مع الفريق احتفلت فيها بالانتصارات والألقاب، لكني أيضًا عشت أوقاتا صعبة، لكن قبل أي شيء أود أن أبرز مدى الحب والتقدير الذي شعرت به من المشجعين خلال هذه المرحلة“.

وأضاف: ”أود أن أشكر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، ومجلس الإدارة على الفرصة التي قدموها لي لقيادة هذا الفريق وثقتهم بي طوال هذا الوقت“.

وتابع: ”أود أيضًا أن أشكر جميع الأشخاص الذين رافقوني في النادي خلال موسمين ونصف الموسم، خاصةً أولئك الذين يعملون في الفريق الأول، الذين شاركت معهم العديد من اللحظات، سواء في التدريبات أو السفر“.

وواصل: ”أود أيضًا أن أشكر اللاعبين على كل العمل والجهد الذي سمح لنا بالاحتفال بأربعة ألقاب معًا“.

وأتم: ”من الآن فصاعدًا، أتمنى لكم كل التوفيق، وكذلك المدير الفني الجديد كيكي سيتين.. يحيا برشلونة، تحيا كتالونيا“.