تشكيل برشلونة تحت قيادة كيكي سيتين ( صورة )

يبدأ نادي برشلونة الإسباني مرحلة صعبة مع مدربه الجديد كيكي سيتين، الذي تولى المسؤولية رسميا مساء أمس الاثنين، خلفا للمدرب المقال إرنستو فالفيردي.

وهبت عاصفة عاتية على أرجاء نادي برشلونة، في أعقاب الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد 2-3 في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني، بمدينة جدة السعودية، مساء الخميس الماضي، وشهد النادي الكتالوني تطورات متسارعة منذ ذلك الوقت.

ودخلت إدارة برشلونة مفاوضات رسمية مع تشابي هيرنانديز، أسطورة البارسا السابق، ومدرب نادي السد القطري الحالي، كي يتولى قيادة البلوغرانا بدلا من فالفيردي، إلا أن المفاوضات التي أجراها المدير الرياضي إيريك أبيدال، والمدير التنفيذي أوسكار غراو في العاصمة القطرية الدوحة فشلت في إقناع تشابي بتولي المسؤولية بشكل فوري.

وطلب تشابي تأجيل التعاقد معه حتى نهاية الموسم، إلا أن إدارة برشلونة كانت حسمت أمرها، وقررت إقالة فالفيردي، وبالتالي فقد توجهت إلى كيكي سيتين، المدرب السابق لنادي ريال بيتيس الإسباني، كي يقود الفريق في المرحلة المقبلة.

ويشتهر كيكي سيتين بخطته التي تعتمد بشكل كبير على الاستحواذ، ولكن يتعين عليه أولا أن يجد حلولا سريعة لأزمات خط الوسط والدفاع في برشلونة، والتي كلفت الفريق الكثير خلال الموسمين الماضيين وكذلك الموسم الحالي، إذ خسر البارسا دوري الأبطال بهزيمتين ثقيلتين أمام روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي، ولا تزال الأزمات الدفاعية تلاحق البلوغرانا.

وسوف يعاني سيتين أيضا من الناحية الهجومية، بعد تأكد غياب المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز لمدة 4 أشهر.

ورصدت تقارير صحفية إسبانية طريقة وتشكيل سيتين المتوقع مع برشلونة، إذ سيلعب المدرب الجديد بطريقة 4-4-2، وسوف يكون التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لانغليه، سيرجي روبيرتو.

الوسط: راكيتيتش، أرتور، دي يونغ، كارليس بيريز.

الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان غريزمان.

وسوف يكون الاختبار الأول لكيكي سيتين يوم الأحد المقبل، عندما يلتقي برشلونة فريق غرناطة بملعب ”كامب نو“، في المرحلة العشرين للدوري الإسباني، الليغا.