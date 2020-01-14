لماذا سحب لاعبو نادي برشلونة دعمهم لفالفيردي؟

أقالت إدارة برشلونة المدرب إيرنيستو فالفيردي من منصبه وعينت كيكي ستيين مدربا جديدا بعد يوم طويل شهد نقاشات واسعة في مجلس إدارة الفريق.

وكشفت صحيفة “ سبورت “ عن أسباب تغيير بعض اللاعبين المهمين في برشلونة لموقفهم من إقالة مدربهم إيرنيستو فالفيردي رغم دعمهم له في كل المحطات السابقة وإصرارهم على بقائه في منصبه.

وأكدت الصحيفة أن العلاقة بين فالفيردي واللاعبين كانت جيدة وأنهم كانوا يدعمونه بقوة حيث حملوا دائما أنفسهم مسؤولية الهزات التي عرفها الفريق في روما وأنفيلد وإشبيلية وجدة السعودية.

لكن حسب الصحيفة فالأخبار والشائعات حول رحيله والضغوط القوية من طرف الجماهير حول الفريق ومستواه جعل مجموعة كبيرة منهم تغيير موقفها لأسباب غير رياضية.

ويعتقد لاعبو برشلونة أن العمل في أجواء الضغط والحديث عن مستقبل المدرب غير صحية ولن تسهم في نجاح الفريق رياضيا رغم دعمهم لاستمرار فالفيردي ولذلك اعتبروا أن قرار التغيير سيكون ضروريا لتخفيف الضغوط والعمل في أجواء جديدة.

وكان الهولندي فرانكي دي يونغ اللاعب الوحيد في برشلونة الذي نشر تغريدة على صفحته على “ تويتر “ بعد إقالة إيرنيستو فالفيردي وكتب فيها :“ العودة للتدريبات ”.

واعتبرت صحيفة “ سبورت “ أن تغريدة دي يونغ قد تكون بريئة لكنها ستفهم بشكل سيئ بشأن أسلوب تدريب المدرب المقال إيرنيستو فالفيردي .“

وقام اللاعب لاحقا بحذف التغريدة بعدما سببت جدلا.

وقالت تقارير إسبانية إن فالفيردي شعر بخيانة غرفة خلع الملابس له قبيل إقالته، كما شعر بأن إدارة النادي أهانته.

وأصبح إيرنيستو فالفيردي رابع مدرب يقال في تاريخ الدوري الإسباني وفريقه متصدر للترتيب في سابقة لم تحدث كثيرا في الفرق الإسبانية.

وقاد فالفيردي برشلونة في 145 لقاء حقق الفوز في 97 لقاء بنسبة 67 % وهي ثالث نسبة في تاريخ مدربي الفريق بعد لويس إينريكي وبيب غوارديولا.

كما حقق الفريق تحت قيادته 32 تعادلا و16 هزيمة وسجل 339 هدفا بمعدل بلغ 2،34 هدف في اللقاء وتلقى الفريق 128 هدفا وفاز ب4 ألقاب، لقبان في الدوري الإسباني ولقب في كأس الملك ولقب في السوبر الإسباني.

وأثرت 4 هزائم على مسيرة فالفيردي برشلونة أولها هزيمة روما 3-0 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وأدت لخروجه موسم 2017-2018 والثانية الموسم الماضي أمام ليفربول 4-0 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وخرج من المنافسة والثالثة في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا 2-1 وخسر اللقب.

ولم تسبب الخسائر الثلاثة الأولى هزة لإيرنيستو فالفيردي في برشلونة لكن الرابعة في جدة السعودية الخميس الماضي في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد كانت سببا مباشرا في إقالته.