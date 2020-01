رسميًا.. إقالة فالفيردي وتعيين كيكي سيتين مديرا فنيا لبرشلونة‎

أعلن برشلونة في بيان رسمي إقالة مدربه إرنسيتو فالفيردي بعد اجتماع لمجلس إدارة الفريق استمر عدة ساعات.

وسيقود برشلونة حتى صيف 2022 المدرب كيكي سيتين البالغ من العمر 61 عاما، المدرب السابق لفرق لاس بالماس وريال بيتيس.

وكان كيكي سيتين آخر مدرب قاد فريق للفوز في ملعب كامب نو حين كان مدربا لفريق ريال بيتيس موسم 2018/2019، وبنتيجة 4/3.

Quique Setién will be the new manager of FC Barcelona. Welcome!

وسبق لكيكي ستيين أن أكد في تصريحات سابقة حلمه بتدريب برشلونة ورفضه تدريب إشبيلية احتراما لفريقه السابق ريال بيتيس وتحقق حلمه في قيادة فريق كان دائما معجبا بفلسفته في كرة القدم وأسلوب يوهان كرويف.

كما اعتبر كيكي سيتين في تصريحات سابقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في التاريخ.

ويمارس كيكي سيتين لعبة الشطرنج وشارك في منافسات كبيرة كما واجه الكومبيوتر في نفس الرياضة.

وبدأ كيكي سيتين مسيرته كلاعب في وسط الميدان في صفوف راسينغ سانتاندير قبل أن ينتقل لفريق أتلتيكو مدريد حيث لعب 3 مواسم وكانت فرصته في اللعب للمنتخب الإسباني الأول وكان ضمن لائحة المنتخب في كأس العالم المكسيك 1986 لكنه لم يشارك في أي لقاء.

ولعب سيتين لفرق لوغرونيس لمدة 4 مواسم ثم عاد لفريقه الأم رسينغ سانتاندير لمدة 4 مواسم وأنهى مسيرته كلاعب في صفوف ليفانتي سنة 1996.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020