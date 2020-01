سيميوني وزيدان يتحدثان عن خطأ فالفيردي الحاسم في مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

حظي فيدريكو فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، بإشادة غير متوقعة من دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بعدما ارتكب خطأ متعمدا منع أتلتيكو من فرصة للتسجيل وكلف منافسه خسارة كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في جدة، يوم الأحد.

وانتهى النهائي، الذي حسمه ريال 4-1 بركلات الترجيح، دون أهداف لكن قبل نهاية الوقت الإضافي بخمس دقائق انفرد ألفارو موراتا مهاجم أتليتيكو بالمرمى وكان يملك فرصة لهز شباك ناديه السابق.

لكن موراتا تعرض لخطأ خارج المنطقة بعد تدخل قوي من فالفيردي الذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة وغادر الملعب.

ونجا ريال في الدقائق الأخيرة وسجل كل محاولاته في ركلات الترجيح ليفوز بكأس السوبر المعدلة التي أقيمت للمرة الأولى بمشاركة أربع فرق في ضيافة السعودية.

ونال فالفيردي، لاعب منتخب أوروغواي، جائزة أفضل لاعب في المباراة رغم الخطأ، أو ربما بسبب هذا الخطأ الحاسم.

Spot when Diego Simeone gave Federico Valverde a pat on the head, you know he rates that his tackle on Morata as sublime. Only legends in football knows Valverde was genius with that tackle. #HalaMadrid #RealMadridAtletipic.twitter.com/bsD9DozfuH

— SNPR (@SmartAtuadi) January 12, 2020