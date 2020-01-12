برشلونة يسعى للتعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي

أشارت تقارير صحفية فرنسية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال موقع le10sport الفرنسي، يوم الأحد، إن برشلونة مهتم بكوليبالي رغم المستقبل الغامض لمديره الفني إرنستو فالفيردي، الذي قد تتم إقالته والتعاقد مع تشافي هرنانديز قائد الفريق السابق والمدير الفني الحالي للسد القطري.

ومن أجل التعاقد مع كوليبالي البالغ عمره 28 عاما يحتاج برشلونة للتفكير كذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وما إذا كان سيحتاج لبيع بعض لاعبيه.

كما كشف الموقع أن النادي الكتالوني يفكر في إعارة المدافع الفرنسي جان كلير توديبو الذي يجب عليه حسم قراره والاختيار بين ميلان وشالكه وموناكو وشيفيلد يونايتد، التي تطلب استعارته، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

مصير فالفيردي

وقال مصدر في برشلونة إن قائده السابق تشافي تحدث إلى مدير الرياضة في النادي إيريك أبيدال والرئيس التنفيذي أوسكار عراو بشأن إمكانية توليه تدريب الفريق، لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد.

وأشار المصدر إلى أن تشافي المدرب الحالي للسد يركز حاليا على نهائي كأس قطر أمام الدحيل، يوم الجمعة المقبل، وقرر عدم البت في الأمر بالقبول أو الرفض.

وأضاف المصدر أن فالفيردي، الذي زادت عليه الضغوط بعد الهزيمة 3-2 أمام أتلتيكو مدريد في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية، يوم الخميس الماضي في جدة، سيقود تدريب الفريق، غدا الإثنين.

ويعاني فالفيردي من الانتقادات منذ فترة؛ بسبب الخروج المفاجئ من دوري أبطال أوروبا 2018 أمام روما و2019 أمام ليفربول، رغم أفضلية الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب على أرضه.

وبدأ تشافي، الذي قضى في برشلونة 17 عاما ويتصدر قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع النادي، مسيرته التدريبية في يوليو تموز الماضي عندما تولى تدريب السد الذي انضم له كلاعب في 2015 عقب رحيله عن النادي الكتالوني.

وخلال فترة قيادة تشافي (39 عاما) للفريق، قاد السد إلى 15 انتصارا وعشر هزائم وتعادلين في كافة المسابقات، ويحتل فريقه المركز الثالث حاليا في ترتيب دوري نجوم قطر الذي يضم 12 فريقا.

وأكد تشافي أنه تحدث مع زميله السابق أبيدال واعترف برغبته في تدريب الفريق، لكنه في ذات الوقت أكد التزامه مع السد واحترامه لفالفيردي.

وخاض لاعب الوسط السابق، المعروف بشغفه بطريقة لعب برشلونة القائمة على الاستحواذ، والتي اشتهر بها مدرباه السابقان يوهان كرويف وبيب غوارديولا، 869 مباراة في رقم قياسي، كما سجل 97 هدفا مع فريق طفولته.

حقق مع الفريق 25 لقبا بينها أربعة لدوري أبطال أوروبا وثمانية للدوري المحلي، وكذلك فاز بكأس العالم 2010 مع إسبانيا وبطولة أوروبا مرتين عامي 2008 و2012.