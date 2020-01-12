بين استعجال برشلونة وتأني تشافي.. آخر تطورات مفاوضات ”البلوغرانا“ مع المدرب الإسباني لخلافة فالفيردي

أصبح تشافي هيرنانديز حديث الساعة في الصحافة العالمية، والإسبانية على وجه الخصوص، بعد المفاوضات الرسمية التي بدأت معه لتولي مهمة تدريب نادي برشلونة الإسباني، خلفا للمدرب الحالي إرنستو فالفيردي.

وفي تطور جديد، قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية في تقرير نشرته يوم الأحد، إن تشافي وافق على قيادة برشلونة، ومن المقرر أن يُبلغ مسؤولي البارسا بقراره بصورة رسمية اليوم، حيث يلتقي إيريك أبيدال المدير الرياضي للنادي، ومعه أوسكار غراو، المدير التنفيذي، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت الصحيفة المقربة من إدارة برشلونة إلى وجود نقطة خلافية بين تشافي وإدارة برشلونة فيما يخص التعاقد معه.

وأكدت أن إدارة برشلونة طلبت أن تكون مدة العقد لمدة موسمين ونصف الموسم، على أن يبدأ تشافي مهمته بعد نهائي كأس قطر بين السد والدحيل، يوم الجمعة المقبل، إلا أن مدرب السد طلب الاستمرار مع فريقه القطري لنهاية الموسم الجاري، على أن يبدأ مهمته رسميا مع برشلونة مع بداية الموسم الجديد.

وتابعت: ”هناك شعور بالصدمة والتشاؤم لدى مسؤولي برشلونة من الرد المبدئي الذي تلقوه من جانب تشافي، إلا أن الأمل لا يزال قائما في تغيير الأمور، والضغط على تشافي كي يقبل قيادة برشلونة في أسرع وقت ممكن، خاصة مع علم إرنستو فالفيردي بالمفاوضات مع تشافي، وغضبه إزاء الطريقة التي يتم التعامل من خلالها معه من جانب إدارة العملاق الكتالوني“.

وأردفت: ”ينتظر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، نتيجة المفاوضات النهائية مع تشافي، حيث سيتم إعلان إقالة فالفيردي غدا الاثنين خلال اجتماع مجلس إدارة برشلونة حال قبول تشافي تسلم مهمة قيادة البارسا فورا، بينما سيكون الوضع سيئا حال رغبته في تولي المسؤولية بنهاية الموسم، في ظل التوقعات التي تشير إلى احتمال استقالة فالفيردي من منصبه، ووضع إدارة البلوغرانا في حرج بالغ“.

واشتعلت الأوضاع داخل برشلونة بعد الخسارة 2-3 أمام أتلتيكو مدريد في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء الخميس الماضي، في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

فيما ذكرت صحيفة ”AS“ أن تشافي سيؤجل قراره ولن يكون هناك رد اليوم منه على عرض برشلونة.

وأوضحت: ”على برشلونة الصبر بضع ساعات أخرى أو بضعة أيام، من أجل قرار تشافي، لأن اللاعب الإسباني لا يريد الاستعجال في تقرير مستقبله. وفي الواقع فإن المتعجل الوحيد في العملية هو برشلونة، لأنهم يريدون موافقته قبل اجتماع مجلس الإدارة غدا الاثنين“.