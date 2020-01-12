تطورات مثيرة في مفاوضات نادي برشلونة مع تشافي.. وفالفيردي غاضب من إدارة ”البلوغرانا“

تتواصل التطورات المثيرة في ملف تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، ليقود الفريق بدلا من المدرب الحالي إرنستو فالفيردي، الذي يبدو أن رحيله عن البلوغرانا أصبح أمرا محسوما.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن إدارة برشلونة تنتظر الرد النهائي من جانب تشافي على عرض تدريب البلوغرانا، كي تحسم هذا الملف تماما.

وفجّرت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، مفاجأة مدوية، وأكدت أن عرض برشلونة لتشافي يمتد لمدة موسمين ونصف الموسم، ويبدأ فورا من الآن، وبالتحديد بعد نهائي كأس قطر بين السد والدحيل يوم الجمعة المقبل، وهو ما يعني إقالة فالفيردي من منصبه، وتولي تشافي المهمة بدلا منه فورا، وليس بنهاية الموسم كما كان متوقعا.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”اللقاءات بين تشافي ومسؤولي برشلونة لا تزال متواصلة، حيث التقى أمس مجددا مع إيريك أبيدال المدير الرياضي للبارسا، وأوسكار غراو المدير التنفيذي، في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث الأمور الخاصة بالفريق، ومن المقرر أن يشهد اليوم لقاء جديدا وحاسما، إذ يتعين على تشافي الرد على عرض برشلونة بشكل نهائي“.

وحسب الصحيفة الكتالونية المقربة من إدارة برشلونة، فإن مسؤولي البارسا يتفاوضون أيضا مع إدارة السد القطري، من أجل إيجاد صيغة ودية لرحيل تشافي إلى البلوغرانا، حيث يمتد عقده مع السد حتى يونيو 2020.

وكشفت إذاعة ”كادينا كوبي“ الإسبانية عن ميل تشافي إلى الموافقة، بعد اتصال لاعبي الفريق به، وعلى رأسهم الثلاثي ميسي، بيكيه، وبوسكيتس، لجعله يتخذ القرار النهائي بتولي منصب مدرب الفريق خلال الفترة القادمة.

وأوضحت الإذاعة أن ”الفريق المساعد لتشافي وقعوا بالفعل على العقود الجديدة مع #برشلونة.. والإعلان الرسمي سيكون الأسبوع المقبل“.

ولم يخف تشافي هيرنانديز رغبته في تدريب برشلونة، وقال في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت إنه يحلم دائما بتدريب فريقه السابق الذي قضى بين جنباته أفضل أيامه على الصعيد الكروي.

وفي الوقت ذاته، فإن إدارة السد القطري أكدت مفاوضات برشلونة مع تشافي، إلا أنها أشارت إلى ضرورة أن تتم المفاوضات -أيضا- بين الناديين، لحسم موقف المدرب، الذي لا يزال يتبقى في عقده ما يقرب من 6 أشهر.

على الجانب الآخر، أكدت تقارير صحفية إسبانية غضب المدرب الحالي لنادي برشلونة إرنستو فالفيردي من الطريقة التي يتم من خلالها التفاوض مع تشافي، إذ علم عن تلك التطورات من وسائل الإعلام فقط.

وكانت الهزيمة التي تعرض لها برشلونة أمام أتلتيكو مدريد 2-3 في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني مساء الخميس الماضي، بمثابة ”القشة التي قصمت ظهر البعير“ بالنسبة للمدرب الحالي، إذ أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد وأسطورة الفريق غضبه الشديد، وطالب، خلف الكواليس، بعدم استمرار المدرب لموسم جديد.