نجوم برشلونة يتواصلون مع تشافي.. والمدرب الإسباني يكشف حقيقة اقترابه من تدريب ”البلوغرانا“

أصبح تشافي هيرنانديز كلمة السر في أروقة نادي برشلونة الإسباني خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وبالتحديد منذ أن كشفت إذاعة RAC 1 الكتالونية وجود مفاوضات مع مدرب السد القطري لقيادة البارسا في الموسم المقبل، خلفاً للمدرب الحالي إرنستو فالفيردي.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن عدداً من نجوم برشلونة تحدثوا بالفعل مع تشافي هيرنانديز حول عودته المرتقبة إلى البلوغرانا كمدرب.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته، يوم السبت: ”إدارة برشلونة تحترم فالفيردي، ولكن الأمور خرجت عن السيطرة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الخسارة القاسية أمام أتلتيكو مدريد في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني 2-3 بملعب الجوهرة المشعة في جدة، ما أثار الشكوك حول قدرة فالفيردي على الاستمرار في قيادة البارسا“.

وأشارت إلى أن النتائج فقط هي التي ستحسن مصير فالفيردي في المستقبل القريب.

واضح جدا انه متلبك ???????????? https://t.co/hWoPoQruCj — Barcalonista ™️ (@omarboss5) January 11, 2020

وأكدت الصحيفة الكتالونية، المقربة من إدارة برشلونة، أن لاعبي البارسا يدركون حقيقة أن أيام فالفيردي في الفريق أصبحت معدودة، واستقبلوا نبأ التفاوض مع تشافي بسعادة كبيرة، بدأوا بالفعل في التواصل مع المدرب.

وتابعت: ”يتمتع تشافي بعلاقات مميزة مع عدد كبير من نجوم برشلونة، الذين زاملهم في الملعب قبل اعتزاله، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وجيرارد بيكيه، وجوردي ألبا، وبوسكيتس، وسيرجي روبيرتو“.

وأردفت: ”التواصل مع تشافي جاء من خلال الاتصالات الهاتفية ورسائل الواتس آب، لمعرفة حقيقة المفاوضات مع برشلونة كي يتولى القيادة الفنية للفريق الكتالوني“.

وكان برشلونة قد بدأ المفاوضات بالفعل مع تشافي عن طريق المدير الرياضي للنادي إيريك أبيدال، والمدير التنفيذي أوسكار غراو، اللذين سافرا إلى العاصمة القطرية الدوحة للاجتماع مع المدرب الحالي للسد القطري.

تشافي : ابيدال صديقي وكان قدومهم هنا للدوحة لرؤية عثمان ديمبلي المصاب ولا استطيع ان اتحدث في هذا الموضوع وكان الحديث في العديد من الموضوعات مع ابيدال وكما ذكرت انا اركز مع #السد حاليا وفي المباراة النهائية لبطولة #كأس_قطر يوم الجمعة امام الدحيل . #السد #قطر — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) January 11, 2020

تصريحات تشافي

من جانبه، أكد تشافي هرنانديز أن حلمه تدريب فريق طفولته برشلونة لكنه شدد في الوقت ذاته على تركيزه مع الفريق القطري الذي سحق الريان 4-1 في قبل نهائي كأس قطر يوم السبت.

وتأهل السد إلى نهائي بطولة كأس قطر 2020 والذي سيقام يوم الجمعة المقبل إثر فوزه على الريان بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة الدور قبل النهائي للبطولة والتي أقيمت على استاد جاسم بن حمد بنادي السد مساء السبت.

وقال تشافي تصريحات إعلامية عقب المباراة: ”حلمي تدريب نادي برشلونة، برشلونة يجري في عروقي. حلمي هو تدريب برشلونة صحيح ولكن أنا الآن مدربا للسد وأركز معه“.

وعن زيارة إريك أبيدال، المدير الرياضي للنادي الكتالوني، للدوحة واللقاء معه عقب خسارة الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام أتلتيكو مدريد في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية في جدة قال قائد برشلونة السابق: ”أبيدال والوفد المصاحب له زارني في الدوحة للحديث معي ورؤية عثمان ديمبلي الذي يخضع للعلاج في أكاديمية أسباير. للأسف لا أستطيع التصريح بأكثر من ذلك. كل ما في الأمر أني التقيت صديقي أبيدال“.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه محمد غلام البلوشي، المدير الرياضي للسد وجود مفاوضات بين تشافي وبرشلونة لتدريب النادي الكتالوني.

وقال البلوشي لقناة ”الكأس“ القطرية: ”هناك مفاوضات بين تشافي وبرشلونة حاليا، ولكن لم نتخذ أي قرار بعد، ونتمنى له التوفيق في أي مكان يذهب له. القرار يعود للمدرب ونادي السد سينتظر ويرى ما تسفر عنه الأمور ، لكن حاليا تشافي مدرب للسد“.

وقال تركي العلي المدير التنفيذي للسد لموقع النادي على الإنترنت إن تدريب تشافي لبرشلونة طبيعي في أي وقت ومتوقع.

وأوضح: ”تشافي يعتبر برشلونة بيته الأول ولابد أن يعود إليه في المستقبل ولكن حتى هذا اليوم تشافي مدرب نادي السد. نعلم أن ناديا بحجم برشلونة واحترافيته سيسلك القنوات الرسمية المتعارف عليها في مثل هذه الأمور“.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى أن النادي الكتالوني يبحث إقالة ارنستو فالفيردي المدير الفني الحالي عقب الخسارة أمام أتلتيكو وخسارة لقب السوبر المحلي.