مسؤول في نادي السد القطري يؤكد مفاوضات نادي برشلونة مع تشافي لخلافة فالفيردي

كشف المدير الرياضي لنادي السد القطري محمد غلام البلوشي، عن وجود مفاوضات رسمية بين مسؤولي نادي برشلونة مع المدرب الإسباني للفريق تشافي هيرنانديز.

وقال غلام، في تصريحات لقناة ”الكأس“ القطرية: ”نعم هناك مفاوضات بين تشافي وبرشلونة حاليا، ونتمنى له التوفيق في أي مكان يذهب له“.

وأضاف: ”القرار يعود للمدرب الإسباني، ونادي السد سينتظر ويرى ما تسفر عنه الأمور قريبا، لكن حاليا تشافي مدرب للسد“.

وكشفت تقارير صحفية أن برشلونة بطل الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين، طرح على نجمه السابق تشافي، احتمال تولي تدريبه بحال إقالة مديره الفني إرنيستو فالفيردي.

وأشارت إذاعة ”كادينا سير“ الكاتالونية إلى أن المدير الرياضي لبرشلونة، الفرنسي إريك أبيدال، بحث مع تشافي احتمال تدريب الفريق للموسمين المقبلين، وأيضا لما تبقى من الموسم الحالي بحال التخلي عن فالفيردي.

وأشارت صحيفة ”ماركا“ إلى أن أبيدال التقى تشافي، برفقة المدير التنفيذي للنادي الإسباني أوسكار غراو.

وتأتي هذه التقارير إثر خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3 في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر الإسبانية في السعودية، والتي ستجمع مباراتها النهائية الأحد بين قطبي العاصمة ريال وأتلتيكو.

وزادت الخسارة من الضغوط على فالفيردي، على الرغم من أن النادي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن غريمه ريال الثاني.

ويتولى فالفيردي منصبه الحالي منذ صيف العام 2017، وقاد برشلونة خلال هذه الفترة إلى لقبين في الدوري المحلي ولقب في كأس الملك.

وأحرز تشافي مع برشلونة سلسلة من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات، والدوري الإسباني ثماني مرات، كما كان نجم خط الوسط السابق ضمن جيل ذهبي لكرة القدم الإسبانية، وساهم في إحراز المنتخب لقب مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012.

ما ذكرته ”ماركا“ اتفقت فيه إذاعة ”كادينا سير“ بأن برشلونة قدم عقدا لتشافي يمتد لموسمين ونصف، على أن يبدأ مهمته مباشرة خلال الأيام الحالية.

لكن تشافي لم يوافق حتى الآن وطلب مهلة للتفكير، ومن المتوقع أن يكون الرد خلال الأسبوع الجاري.