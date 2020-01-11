تقرير: 48 ساعة تحسم مصير تشافي لخلافة فالفيردي في قيادة نادي برشلونة

كشفت صحيفة Deportes Cuatro الإسبانية تطورات جديدة في المفاوضات بين نادي برشلونة الإسباني وتشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري، لقيادة البلوغرانا بداية من الموسم المقبل خلفاً للمدرب إرنستو فالفيردي.

وتصاعدت الأصوات المطالبة بعدم استمرار فالفيردي في القيادة الفنية لبرشلونة، خاصة بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد 2-3 في قبل نهائي السوبر الإسباني، وقبلها الأداء غير المقنع للفريق ونتائجه السيئة في دوري أبطال أوروبا خلال النسختين الأخيرتين، بعد خروجه أمام روما الإيطالي، وليفربول الإنجليزي من دور الثمانية وقبل النهائي على الترتيب.

وبحسب تقرير الصحيفة الإسبانية، فإن إدارة برشلونة طلبت من تشافي هيرنانديز حسم موقفه من تدريب البلوغرانا خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، بحيث يكون رده حاسماً قبل يوم الإثنين المقبل.

وتابعت: ”خلال اللقاء الذي تم بين تشافي وإريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة وأوسكار غراو المدير التنفيذي للنادي في العاصمة القطرية الدوحة تلقى مدرب السد عرضاً رسمياً لقيادة البارسا حتى عام 2022“.

وأشارت إلى أن تشافي لم يرد بالقبول أو الرفض على عرض برشلونة، مما دفع مسؤولي النادي الكتالوني لوضع مهلة زمنية قصيرة أمام أسطورة البلوغرانا السابق كي يحسم موقفه بشكل نهائي.

وأكدت الصحيفة أن مصير فالفيردي تم حسمه تماماً في برشلونة، حيث يشعر أعضاء إدارة النادي بأن الفريق لن يحقق شيئاً هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، خاصة مع تراجع الأداء والنتائج تحت قيادة فالفيردي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في برشلونة قوله: ”نحن في طريقنا إلى فشل آخر، خاصة في دوري أبطال أوروبا“.