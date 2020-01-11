تعرف على خيارات نادي برشلونة بعد تأكد غياب سواريز.. وإدارة البلوغرانا تندم بسبب هذا القرار

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان طبي رسمي حالة مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز، مؤكدا أنه سيجري عملية جراحية، غدا الأحد، في الركبة على يد الدكتور رامون كوجات.

وجاء في بيان برشلونة: ”لاعب الفريق الأول لويس سواريز سيجري عملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى، وبمجرد انتهاء العملية سيتم إصدار إعلان طبي جديد“.

وتصاعدت حدة الأزمات داخل نادي برشلونة، في أعقاب خسارة الفريق لبطولة كأس السوبر الإسبانية بالخروج من الدور قبل النهائي أمام أتلتيكو مدريد 2-3، ولكن خسائر البلوغرانا لم تتوقف عند هذا الحد.

وأعلن برشلونة غياب مهاجمه الأوروغوياني الدولي لويس سواريز لمدة لن تقل عن 6 أسابيع، وبالتالي فإن البارسا سيفتقد مهاجمه الأول والوحيد في نفس الوقت عن 6 مباريات في الدوري الإسباني، الليغا، و4 آخرين في بطولة كأس الملك، حال استمرار الفريق في المنافسة، ولن يعود إلا مع مباراة نابولي الإيطالي في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، المقرر لها نهاية فبراير المقبل.

وقالت مجلة ”فوربس“ في تقرير نشرته، اليوم السبت، إن المصائب لم تأت فرادى بالنسبة لبرشلونة، فقد تعرض العملاق الكتالوني لصدمتين متتاليتين، الأولى بخسارة السوبر الإسباني، والثانية بإصابة سواريز.

وأشارت المجلة إلى أن برشلونة يعاني أساساً من عدم وجود بدائل في مركز رأس الحربة الصريح، وهو ما دفعه إلى الدخول في مفاوضات مع الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، لضمه في الموسم المقبل.

وأكد التقرير أن الخيارات المتاحة أمام المدرب إرنستو فالفيردي لتعويض غياب سواريز لن تخرج عن الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان، والإسباني الشاب أنسو فاتي، في مركز المهاجم الصريح رقم 9.

وتابعت ”فوربس“ بقولها: ”يمكن أن يكون الأرجنتيني ليونيل ميسي خياراً آخر بالنسبة للمدرب فالفيردي لتعويض غياب سواريز، من خلال الاستعانة به في مركز المهاجم الوهمي، ولكن يبدو أن هذا الاختيار سيكون الأخير أمام فالفيردي“.

وأكدت أن إدارة برشلونة تشعر بندم شديد على خلفية عدم التعاقد مع المهاجم النرويغي أرلينغ هالاند، قبل أن يرحل عن رد بول سالزبورغ النمساوي إلى بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت إن مسؤولي البارسا يمكن أن يلجأوا إلى وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا للعثور على مهاجم بديل لسواريز في الميركاتو الشتوي الجاري، ولكن تبقى التجربة الفاشلة مع المهاجم الغاني كيفين برنس بواتنغ في الأذهان، ولا يريد البارسا تكرارها مرة أخرى، بعد رحيل اللاعب دون أن يقدّم أي جديد مع الفريق في الموسم الماضي.