مدرب بايرن ميونخ يصدم برشلونة بشأن فيليب كوتينيو

قال هانزي فليك، مدرب بايرن ميونخ الألماني، إن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب الفريق، المعار من برشلونة الإسباني، لم يندمج بشكل كامل مع النادي البافاري حتى الآن.

وتعاقد بايرن ميونخ مع كوتينيو من برشلونة، الصيف الماضي، بنظام الإعارة، حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية الشراء النهائي مقابل 120 مليون يورو.

ونقلت صحيفة ”سبورت بيلد“ الألمانية، عن فليك، قوله: ”فيليب كوتينيو لاعب موهوب، لكنه يحتاج للاندماج مع اللاعبين بشكل كامل“.

وأضاف فليك: ”لا أعتقد أننا نجحنا في دمج كوتينيو بالشكل الكافي حتى الآن“.

وأردف فليك الذي يدرب بايرن ميونخ خلفا لنيكو كوفاتش: ”كوتينيو استعد بشكل جيد خلال معسكر الدوحة، وأتمنى أن يظهر اللاعب جودته في مباراتنا أمام هيرتا برلين“.

ويستأنف بايرن ميونخ مبارياته في الدوري الألماني، يوم 19 يناير، عندما يلاقي هيرتا برلين، على الملعب الأولمبي، في الجولة الـ18 من البودنسليغا.

وشارك كوتينيو، البالغ من العمر 27 عاما، مع بايرن ميونخ، الموسم الحالي في 22 مباراة، في جميع المسابقات، سجل فيها 7 أهداف وصنع مثلها.

وحصد بايرن ميونخ 33 نقطة من 17 مباراة، بواقع 10 انتصارات، و3 تعادلات و4 خسائر، ويتأخر بـ4 نقاط عن المتصدر لايبزيج، ونقطتين عن بوروسيا مونشنغلادباخ الثاني.

الحل السحري لإعادة نيمار

وقبل أيام كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن كوتينيو سيكون العامل الحاسم في تمويل صفقة عودة النجم البرازيلي نيمار، من باريس سان جيرمان إلى برشلونة، الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة إن برشلونة ينتظر موقف بايرن ميونخ من تفعيل بند شراء كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يمكن أن يستغله النادي الكتالوني في إعادة نيمار.

ورصد موقع ”Tribuna“ الألماني إحصائية لافتة لكوتينيو، وقال الموقع إن الأرقام تكشف أن أداء كوتينيو مع بايرن ميونخ في أول 20 مباراة له مع النادي البافاري يتفوق على أول 20 مباراة خاضها مع برشلونة.

وأشار ”Tribuna“ إلى أن كوتينيو سجل 3 أهداف وصنع 6، مع برشلونة في أول 20 مباراة، في حين سجل 7 أهداف وصنع 6، خلال نفس عدد المباريات مع بايرن ميونخ.