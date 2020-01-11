زيدان يعلق على خسارة نادي برشلونة أمام أتلتيكو مدريد ومستقبل فالفيردي

علّق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على خسارة منافسه برشلونة 2/3 أمام أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي السوبر الإسباني في السعودية، الخميس.

وبسؤاله عما إذا فوجئ بخسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، قال زيدان في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في نهائي السوبر: ”يتحدثون وكأن ما حدث مع فالفيردي لا يحصل مع المدربين الآخرين. لا أريد الدخول في ذلك. نحن نعيش حياة المدربين وهذا لن يتغير“.

وأضاف: ”شاهدت المباراة وكنت أعتقد أن برشلونة سيفوز، لكن أتلتيكو مدريد نافس حتى آخر دقيقة. في عالم كرة القدم كل شيء قد يحدث في الدقائق الأخيرة، من المهم أن تعرف إمكانيات المنافس الذي ستواجهه بالنهائي“.

زيدان وسيميوني على أرض الجوهرة .. من سيبتسم غداً ????#السوبر_الأسباني_بجدة ???????????????? pic.twitter.com/J6HIUBEhhq — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) January 11, 2020

وقلب أتلتيكو مدريد تأخره 1/2 أمام برشلونة إلى فوز 3/2 في مباراة مثيرة، ليحرم الجماهير من أول مباراة كلاسيكو رسمية، ويضرب موعدًا مع ريال مدريد في الديربي، في نهائي السوبر.

وأردف زيدان: ”سعداء لخوض نهائي السوبر الإسباني وجاهزون لتقديم مباراة كبيرة، نحن محظوظون بخوض النهائي ونريد التتويج باللقب، ريال مدريد نادٍ كبير يعيش من أجل خوض المباريات النهائية، ولعب هذا النوع من المباريات يسري في جينات النادي“.

وواصل زيزو: ”لا نملك خلطة سرية، ما علينا القيام به هو العمل بجهد، أثق بشكل كامل في اللاعبين، لأنني أملك أفضل لاعبي العالم، وعلينا إثبات ذلك“.

وأكمل مدرب ريال مدريد: ”أهم شيء نقدمه داخل الملعب وليس الخطة التي نضعها. أحيانًا نلعب بطريقة معينة وتتحدث الصحف عنها بشكل مختلف“.

وتحدث زيدان عن البرتغالي جواو فيلكس، لاعب أتلتيكو مدريد وقال: ”ليس لدي شك أن فيلكس صاحب مستقبل واعد، إنه رائع كذلك في الوقت الحالي، أتلتيكو لم يوقع معه إلا لأنه مشروع نجم مستقبلي“.

وتغلب ريال مدريد 3/1 على فالنسيا في نصف نهائي السوبر، الأربعاء، وسيلعب مع أتلتيكو مدريد غدًا الاحد.

وحقق ريال مدريد لقب كأس السوبر الإسباني 10 مرات، بفارق 3 ألقاب عن برشلونة، أكثر الأندية تتويجًا بالمسابقة، في حين حقق أتلتيكو مدريد لقب السوبر مرتين فقط، آخرها العام 2014 على حساب ريال مدريد.