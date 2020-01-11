فيدال ينتظر تحديد مصير فالفيردي لحسم موقفه مع نادي برشلونة

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة، قرر إجبار النادي على رحيله في الميركاتو الشتوي الحالي، في حال استمر إرنستو فالفيردي مديرا فنيا للنادي الكتالوني.

وأظهر لاعب خط وسط تشيلي غضبه من البقاء في النادي عبر شكوى تقدم بها محاميه، يطالب فيها برشلونة بدفع 2.4 مليون، قيمة مكافآت متأخرة عن الموسم الماضي، فقط بقصد محاولة الرحيل إلى إنتر ميلان بعد ابتعاده عن تشكيلة فالفيردي.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أنه في ظل التطورات الأخيرة واجتماع إريك أبيدال المدير الرياضي للنادي، وأوسكار غراو الرئيس التنفيذي للنادي مع تشافي هرنانديز في الدوحة، فإن فيدال سوف يتعجل رحيله قبل انتهاء فترة الانتقالات في ظل بقاء فالفيردي.

وقالت محطة ”كادينا سير“ الإذاعية الإسبانية، إن برشلونة اقترح على قائده السابق تشافي المدير الفني الحالي للسد القطري، أن يكون مُدربا للفريق لمدة عامين ونصف، بداية من الشهر الحالي.

لكن الصحفي سيكو رودريغيز في المحطة ذاتها، أكد أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، يريد بقاء فالفيردي حتى نهاية الموسم، مع إعلان برشلونة بحثه عن مدير فني جديد للموسم المقبل.

ورغم مشاركته من البداية خلال الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في قبل نهائي كأس السوبر، يوم الخميس الماضي، إلا أن فيدال أحد أقل اللاعبين مشاركة تحت قيادة فالفيردي.

ولم يبدأ الدولي التشيلي سوى أربع مباريات بالدوري، رغم أنه شارك في 11 مباراة أخرى. لذلك يسعى للرحيل في ظل اهتمام مدربه السابق أنطونيو كونتي المدير الفني الحالي لإنتر ميلان.

ومع أن رحيله يتوقف على تقديم إنتر لعرض مالي مناسب، إلا أن النادي الإيطالي عرض 12 مليون يورو، وهذا رقم بعيد كل البعد عن ما يطلبه برشلونة.

لذلك، سينتظر فيدال معرفة ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية لإقالة فالفيردي أو الإبقاء عليه قبل أن يقرر ما إذا كان سيستمر في إجبار النادي الكتالوني على رحيله هذا الشتاء أو اختيار الاستمرار في برشلونة، حتى نهاية عقده في يونيو/حزيران 2021.