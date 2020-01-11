تقرير: ليونيل ميسي ينقلب على فالفيردي بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وأسطورة نادي برشلونة الإسباني، بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق الكتالوني أمام أتلتيكو مدريد 2/3 في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب ”الجوهرة المشعة“ في جدة بالسعودية.

واشتعلت الأوضاع في برشلونة عقب الخسارة القاسية أمام أتلتيكو مدريد، خاصة أن البارسا كان متقدما 2/1، قبل أن ينجح الروخي بلانكوس في قلب الطاولة على برشلونة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وقالت صحيفة ”El Desmarque“الإسبانية إن ميسي طلب من إدارة برشلونة عدم استمرار المدرب إرنستو فالفيردي في منصبه بعد نهاية الموسم الجاري، على العكس من تصريحاته التي أكد فيها أن المدرب لا يتحمل المسؤولية عن الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، مشيرا إلى أن أخطاء اللاعبين الساذجة هي السبب وراء الهزيمة.

ويمكن أن يؤدي انقلاب ميسي على فالفيردي إلى تمهيد الطريق أمام تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري حاليا، كي يقود برشلونة في الموسم الجديد، خاصة بعد المفاوضات التي بدأت بالفعل مع أسطورة البلوغرانا السابق.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، إلى أن ميسي طلب من إدارة البلوغرانا سرعة تدعيم المراكز التي تعاني من نقص الصفوف، أو ضعف الأداء الفني، وعلى رأسها مركز الظهير الأيمن الذي فقد فاعليته منذ رحيل البرازيلي داني ألفيس، ولم ينجح البرتغالي نيلسون سيميدو في تعويض رحيله، وكذلك الحال بالنسبة لبديل البرازيلي نيمار، بعد فشل الفرنسي عثمان ديمبلي وكوتينيو في سد الفراغ الذي تركه قائد السليساو السابق.

وتابعت: ”يرى مسؤولو برشلونة أن جوشوا كيميتش، نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، هو الوحيد القادر على سد العجز في مركز الظهير الأيمن، ويتوقعون أيضا عودة نيمار إلى كامب نو خلال الصيف المقبل من باريس سان جيرمان الفرنسي“.

يشار إلى أن برشلونة يملك 40 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويتقدم بفارق الأهداف عن ريال مدريد، علما أن النادي الكتالوني تعادل 2/2 في ديربي كتالونيا مع جاره إسبانيول.

وفي آخر 5 مباريات لبرشلونة في الدوري الإسباني، فاز النادي الكتالوني مرتين فقط، في حين تعادل 3 مرات، بينها التعادل السلبي مع منافسه التقليدي ريال مدريد، على ملعب كامب نو، في 18 ديسمبر.

وتأهل برشلونة إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث يلاقي نابولي الإيطالي في ثمن النهائي.