تقرير: بالميراس يرفض عرض نادي برشلونة للتعاقد مع ماتيوس فيرنانديز

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن نادي بالميراس البرازيلي رفض أول عرض قدمه نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع ماتيوس فيرنانديز.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن برشلونة يريد التعاقد مع ماتيوس فيرنانديز، وقدم عرضا بقيمة 6 ملايين يورو، لكن بالميراس رفض العرض.

ووفقا لصحيفة ”Globoesporte“ البرازيلية، فإن عرض برشلونة يتضمن مكافأة مالية فيما يتعلق بعدد أهداف اللاعب مع الفريق الأول، وأضاف أن بالميراس لا يرفض التفاوض مع برشلونة لإتمام الصفقة، لكن النادي البرازيلي يريد رفع العرض المادي المقدم.

ومستقبل ماتيوس فرنانديز، البالغ من العمر 21 عاما، لا يعتمد على بالميراس فقط، إذ يملك بالميراس 75٪ من حقوق اللاعب، في حين يملك بوتافوغو 25%.

وانتقل ماتيوس فرنانديز من بوتافوغو إلى بالميراس مقابل 3.5 مليون يورو، في يناير 2019.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن ماتيوس فرنانديز لعب مع بوتافوغو 76 مباراة، سجل فيها هدفين وصنع 4، في حين سجل هدفا في 11 مباراة مع بالميراس.

وارتدى ماتيوس فرنانديز قميص منتخب بلاده تحت 17 عاما وتحت 20 عاما.