كل ما تريد معرفته عن مباراة النادي الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا

يحل النادي الأهلي المصري ضيفا على بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب الأخير.

ويبحث الأهلي عن تعزيز انتصاراته خاصة في ظل تشابك أوراق المجموعة الثانية مع الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي اللذين يتقابلان في الجولة الرابعة للمجموعة ذاتها.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة اليوم السبت الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

ترتيب الفريقين

يتقاسم النجم الساحلي والأهلي والهلال صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد أن حقق كل فريق انتصارين ويبقى بلاتينيوم بلا رصيد في المركز الأخير.

وفاز الأهلي على بلاتينيوم في لقاء الجولة الثالثة بثنائية دون رد سجلها وليد سليمان.

ويبحث الأهلي عن الوصول إلى 9 نقاط انتظارا لمواجهة الهلال والنجم الساحلي التي تقام مساء اليوم السبت في السودان.

الأهلي وانتصارات فايلر

يتسلح الأهلي بالروح المعنوية العالية نتيجة الانتصارات المتتالية التي حصدها الفريق في الدوري وحقق الأهلي 10 انتصارات متتالية في البطولة المحلية كما حقق الفوز في آخر لقاءين على الهلال وبلاتينيوم في القاهرة.

وقال المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه جاهز لمواجهة بلاتينيوم ويدرك كل كبيرة وصغيرة عن المنافس، خاصة أنه لعب ضده في الجولة السابقة ويعلم بعض التغييرات التي طرأت عليه سواء برحيل لاعبين أو المدير الفني.

وأضاف فايلر أن الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة ناتجة عن ضغط المباريات مؤكدا أن الأهلي استعد جيدا لتلك المباراة، رغم طول الرحلة من القاهرة إلى بولاوايو، حيث إن الهدف هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ويغيب عن الأهلي عدة لاعبين بسبب الإصابات وعلى رأسهم رمضان صبحي وحسين الشحات وحمدي فتحي ومحمد محمود وسعد سمير والحارس شريف إكرامي.

ويعول فايلر على تشكيلته التي تضم الحارس محمد الشناوي وأمامه رباعي الدفاع رامي ربيعة وبجواره أيمن أشرف وفي الجبهة اليمنى أحمد فتحي وفي الجبهة اليسرى التونسي علي معلول.

ويقود خط الوسط لاعب الارتكاز عمرو السولية وبجواره المالي أليو ديانج مع صانع الألعاب محمد مجدي قفشة أو وليد سليمان بينما يقود خط الهجوم النيجيري جونيور أجاي ومروان محسن والأنجولي جيرالدو دا كوستا.

مفاجأة بلاتينيوم

يتحفز فريق بلاتينيوم لتحقيق الفوز ومفاجأة الأهلي رغم أن الفريق خسر مبارياته الثلاث الأولى في دور المجموعات.

وحاول بلاتينيوم إجراء تعديلات على تشكيلته واستغنى عن 3 لاعبين وضم صفقتين جديدتين كما أن المدرب ليزوي سويسوي المدير الفني للفريق سيرحل عن منصبه بعد اللقاء، ويراهن بطل زيمبابوي على سرعات الجناح الكونغولي جيوفي ناسالا والقناص رودويل شينجيتيري.

وقال المدرب ليزوي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه يبحث عن تحقيق الفوز مشيدا بالأجواء في المعسكر وكونها إيجابية ومساعي الفريق لتحقيق الفوز كما أن بلاتينيوم متمسك بآخر بصيص أمل للتأهل.

وأكد أسامة عرابي، نجم الأهلي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ أن كفة الأهلي أرجح لتحقيق الفوز رغم صعوبة الأجواء والطقس والأنباء الواردة من زيمبابوي تؤكد ارتفاع درجة الرطوبة والأمطار الغزيرة وأيضا سوء أرضية الملعب.

وأوضح أن الأهلي لديه أفكار تكتيكية مميزة مع فايلر ويتحول من طريقة 4-3-3 إلى 4-2-3-1 وأحيانا 4-4-2 وهو الأمر الذي يجعل الأهلي قادرا على تحقيق الفوز في ظل الظروف الصعبة.