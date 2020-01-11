ضربة لنادي برشلونة.. لويس سواريز قد يخضغ لعملية جراحية ويغيب شهرًا

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة سيزور الطبيب رامون غورات، السبت، لإجراء فحوصات على ركبته اليمنى والتي سبق أن أجرى عليها عملية جراحية نهاية الموسم الماضي كلفته الغياب عن نهائي كأس ملك إسبانيا الذي خسره الفريق أمام فالنسيا.

وبحسب الصحيفة فإن سواريز شعر مجددًا بالألم في ركبته ولا يلعب براحة تامة في اللقاءات الأخيرة، ومنها لقاء أتلتيكو مدريد ويرغب في التخلص من مشاكل الركبة ليكون جاهزًا للفترة المهمة من النصف الثاني في الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة أن كل المؤشرات تؤكد أن لويس سواريز سيمر بغرفة العمليات مرة أخرى لمعالجة مشاكل الركبة وهو ما يجعله يغيب لفترة مهمة تفوق الشهر.

واعتبر لويس سواريز أفضل لاعبي برشلونة في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث ساهم بقوة في عدة انتصارات للفريق وسجل 3 أهداف منها هدف جميل في مرمى ديبورتيفو ألافيس.

وبحسب مصادر من برشلونة فالمهاجم سواريز شارك في اللقاءات رغم مشاكل الركبة وفضّل التضحية من أجل الفريق في المدة الأخيرة، لكنه يأمل في التخلص منها ليكون جاهزًا لنهاية الموسم الحالي.

وسيمثل غياب لويس سواريز عن برشلونة في المدة المقبلة ضربة قوية للفريق، حيث يحتاج المدرب إرنيستو فالفيردي لإيجاد حلول في هجوم فريقه في ظل عدم توفر الفريق على قلب هجوم بديل لسواريز.

وخرج برشلونة من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في جدة السعودية بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد 2/3.

وتشير عدة تقارير إعلامية لشكوك حول مستقبل المدرب إرنيستو فالفيردي بعد الإقصاء حيث يطالب أعضاء مجلس الإدارة بإقالته لكن رئيس الفريق بارتوميو يدعمه برفقة أغلب اللاعبين المهمين في الفريق وعلى رأسهم العميد والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

والتقى الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي للفريق في الدوحة مع زميله السابق في برشلونة والمدرب الحالي للسد القطري تشافي هيرنانديز وذكرت تقارير أنه استطلع رأيه في تدريب برشلونة وعرض عليه عقدًا لمدة موسمين ونصف.

لتجنب حالة بيكيه

تحاول إدارة نادي برشلونة الإسباني تجنب المشاكل التي سببها مدافع الفريق وأحد قادته جيرارد بيكيه والذي يقوم بعدة مشاريع خارج إطار كرة القدم كما يستعمل مواقع التوصل الاجتماعي بشكل مكثف وهو ما أغضب الإدارة سابقا.

واشترى جيرارد بيكيه نادي أندورا لكرة القدم ومسابقة كأس ديفيز للمنتخبات وهو ما جعله يسافر كثيرا لمتابعة مشاريعه وأدى ذلك لمشاكل مع الإدارة كما ساهمت شركته في إنتاج مقطع فيديو إعلان الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب الفريق حاليا بقاءه في فريقه السابق أتلتيكو مدريد صيف 2018.

ولتفادي هذه المشاكل مع لاعبيها ذكرت تقارير إعلامية ومنها ”ABC“ أن إدارة برشلونة وضعت بنودا في عقود لاعبيها الجدد تمنع أنشطة مماثلة للتي يقوم بها بيكيه حاليا.

وبحسب الموقع الإسباني فإن إدارة برشلونة وضعت بنودا تمنع لاعبيها من القيام بأنشطة تجارية خارج كرة القدم وتركيز نشاطه على كرة القدم وحمل قميص برشلونة وعدم مزاولة أي نشاط آخر موازي.

ويحتاج أي لاعب لمزاولة أي نشاط تجاري غير كرة القدم واللعب لبرشلونة لإذن من الإدارة وهو ما يعني تجنب نموذج جيرارد بيكيه.

كما فرضت إدارة برشلونة على لاعبيها الجدد عدم استعمال مواقع التواصل الاجتماعي خلال التدريبات والتجمعات واللقاءات تفاديا للمشاكل وحتى الأنشطة المتعلقة بنشر فيديوهات والألعاب تريد الإدارة تقنينها.

وعانت إدارة برشلونة مع البرازيلي نيمار سابقا فيما يخص الألعاب الإلكترونية ومع جيرارد بيكيه فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي.

واضطر بيكيه للسفر كثيرا هذا الموسم في سعيه لتنظيم كأس ديفيز للتنس للمنتخبات وحضر عدة بطولات دولية للتنس كما وقف على تنظيم المسابقة في مدريد، وأدى سفره الكثير لتعرضه لانتقادات كثيرة دافع عن نفسه خلالها بالتأكيد على قرب المسافة بين برشلونة ومدريد والتي لا تكلف سوى 40 دقيقة في الطائرة، كما دافع عنه إرنيستو فالفيردي مدرب الفريق وأكد أنه مركز في كرة القدم ولا يعر أنه مشغولا عن الفريق.

وينشط بيكيه أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يدخل كثيرا في جدل مع ريال مدريد ولاعبيه ومشجعيه والحكام كما دعم الحركة الانفصالية في كتالونيا.