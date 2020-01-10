برشلونة يعرض على تشافي عقدًا لمدة موسمين ونصف

قالت محطة ”كادينا سير“ الإذاعية الإسبانية إن برشلونة اقترح على قائده السابق تشافي هرنانديز المدير الفني الحالي للسد القطري أن يكون مُدرباً للفريق لمدة عامين ونصف بداية من الشهر الحالي.

لكن الصحفي سيكو رودريغيز في المحطة ذاتها أكد أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني يريد بقاء ارنستو فالفيردي المدير الفني الحالي حتى نهاية الموسم مع إعلان برشلونة عن بحث عن مدير فني جديد للموسم المقبل.

وأشارت المحطة ذاتها إلى أن المدير الرياضي للنادي إريك أبيدال اجتمع مع تشافي في قطر واستطلع رأيه بشأن تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، مع إمكانية توليه المسؤولية خلال الشهر الحالي في حال موافقته وكذلك موافقة السد.

ولم يعلق تشافي على العرض المفاجئ لكن العديد من المصادر التي استشارتها ”كادينا سير“ ترى أن قائد برشلونة وإسبانيا السابق لن يقبل تولي المسؤولية هذا الموسم.

وكانت محطة RAC1الإذاعية قد كشفت عن لاجتماع أبيدال وتشابي في الدوحة بداعي سفر المدير الرياضي للاطمئنان على تعافي الفرنسي عثمان ديمبلي في أكاديمية أسباير.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه تركي العلي المدير التنفيذي للسد عبر الموقع الرسمي للنادي إن ما يتداول حالياً في وسائل الإعلام حول تدريب تشافي لبرشلونة طبيعي بالنسبة للمدير الفني للنادي القطري.

وأضاف ”مسألة ذهاب تشافي لبرشلونة طبيعية في أي وقت ومتوقعه لأنه سيكون في ناديه وبيته الأول ولابد ان يعود إليه في المستقبل ولكن حتى هذا اليوم تشافي مدرباً لنادي السد“.

وتابع العلي: ”تشافي يركز هو وفريقه على مباراة الغد أمام الريان ونعلم أن نادي بحجم برشلونة واحترافيتة سيسلك القنوات الرسمية المتعارف عليها في مثل هذه الأمور“.

يذكر أن الصحفي الإسباني، غونزالو ميرو كشف أن برشلونة اتفق مع مديره الفني إرنستو فالفيردي على رحيله في نهاية الموسم الحالي وليس يوم الاثنين المقبل كما توقع البعض عقب الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام أتلتيكو مدريد في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية في جدة يوم الأربعاءز

وقال ميرو عبر حسابه على تويتر: ”فالفيردي سينهي علاقته مع برشلونة في يونيو. هذا القرار اتخذه النادي بالاتفاق معه“.

وكان غويليرمو أمور مدير العلاقات المؤسسية في النادي الكتالوني قد أعلن عقب المباراة بأنه لا نية مطلقا لإقالة فالفيردي وأن خسارة السوبر لا تعني رحيل المدير الفني.

وذلك ردا على تقارير إعلامية تحدثت، عن إمكانية إقالة مدرب برشلونة عقب اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين المقبل لدارسة الموقف عقب الخسارة أمام أتلتيكو.

ويتولى فالفيردي، البالغ من العمر 55 عاما، تدريب برشلونة منذ 2017، وقاد الفريق للتتويج بلقب الليغا اخر موسمين وكأس إسبانيا مرة واحدة والسوبر مثله لكنه فشل في دوري أبطال أوروبا عامين متتالين بخسارتين مذلتين أمام روما وليفربول على الترتيب.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إعلامية إسبانية إلى أن إريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة والرئيس التنفيذي للنادي كارز كارو سافرا للدوحة يوم الجمعة للاجتماع مع تشافي هرنانديز المرشح لخلافة فالفيردي.

وقالت محطة RAC 1 الإذاعية إن الصحفي جيرارد روميرو الذي يعمل بالمحطة قال إن وفد برشلونة الذي انتقل إلى الدوحة سيستطلع رأي تشافي قائد برشلونة السابق والمدير الفني الحالي للسد القطري حول إمكانية تولي تدريب الفريق.

ويتولى تشافي تدريب السد منذ بداية الموسم بعدما أنهى مسيرته في الملاعب مع الفريق ذاته الموسم الماضي بالتتويج بلقب الدوري المحلي.